Micah Parsons se lesiona la rodilla izquierda contra los Broncos

DENVER (AP) — Micah Parsons, el destacado linebacker especialista en presionar a los quarterbacks, de los Packers de Green Bay fue ayudado a salir del campo después de lesionarse la rodilla izquierda en una jugada sin contacto al final del tercer cuarto el domingo contra Denver.

Parsons estaba persiguiendo al mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix, cuando de repente se detuvo y cayó al suelo. Se agarró la rodilla mientras los entrenadores y compañeros de equipo se acercaban para revisarlo. El esquinero de los Broncos, Pat Surtain II, entró al campo y le dio una palmada en las hombreras a Parsons antes de que se retirara.

Parsons fue llevado al vestuario, y los Packers dijeron que su regreso era cuestionable. Fue la segunda lesión significativa para los Packers, que perdieron al receptor Christian Watson por una lesión en el pecho después de que Surtain cayera sobre él tras una intercepción en el tercer cuarto.

Parsons estaba teniendo un gran partido. Forzó un balón suelto temprano y fue acreditado de desviar un pase.

Parsons tiene 12,5 capturas esta temporada después de que los Packers lo adquirieran de Dallas en agosto a cambio de dos selecciones de primera ronda y el liniero defensivo tres veces Pro Bowl, Kenny Clark. Los Packers le dieron a Parsons un contrato de cuatro años por US$188 millones con US$136 millones garantizados, convirtiéndolo en el jugador, no quarterback, mejor pagado en la historia de la NFL.

Watson, de 26 años, se lesionó en el tercer cuarto cuando Surtain hizo una intercepción en zambullida y cayó sobre él. Watson se perdió el inicio de la temporada mientras se recuperaba de una rotura de ligamento cruzado anterior en el final de la temporada regular 2024 de Green Bay. Regresó el 26 de octubre en Pittsburgh.

