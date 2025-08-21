Micah Parsons sigue como espectador en práctica de Cowboys mientras espera extensión de contrato

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Micah Parsons hizo su habitual aparición en la línea lateral para la práctica final del campamento de prácticas de los Cowboys de Dallas, quienes están de regreso en Texas después de casi un mes en California.

Aunque no hubo señales el miércoles de que la inactividad del estelar cazamariscales estuviera llevando a un progreso en las estancadas negociaciones de contrato, el entrenador de primer año Brian Schottenheimer no dudó cuando se le preguntó si Parsons estaría en el campo para el inicio de temporada en Filadelfia el 4 de septiembre.

Con o sin una extensión de contrato.

"Me siento bien de que Micah estará allí contra los Eagles de Filadelfia", afirmó Schottenheimer antes del entrenamiento dentro del estadio de 12.000 asientos en la sede del equipo en Frisco, al norte de Dallas.

Parsons ha mencionado una lesión en la espalda como la razón por la que no ha participado en las prácticas desde que los Cowboys se presentaron en California el mes pasado. Hay pocas dudas sobre cuál es la verdadera razón detrás de que esté sentado en una silla en la línea lateral en lugar de realizar ejercicios con sus compañeros.

Schottenheimer esquivó una pregunta sobre si había una fecha límite para que Parsons tuviera suficiente tiempo de práctica real a fin de estar listo para la temporada regular.

La mayoría de los titulares, incluido el mariscal de campo Dak Prescott, no jugarán ya en la pretemporada, que concluye el viernes por la noche en casa contra Atlanta. Pero el tiempo de inactividad de Parsons será un problema si nada cambia en la próxima semana.

"Uno preferiría que fuera más pronto que tarde, pero Micah estará preparado", comentó Schottenheimer. "Micah conoce su cuerpo mejor que nadie. Lo mejor de que esté aquí es que ha podido participar en algunos de los simulacros. Ha podido estar en las reuniones. En la parte física, generalmente los jugadores son los expertos en cómo están sus cuerpos".

Parsons está entrando en la temporada final de su contrato de novato de cinco años. La selección de primera ronda del draft de 2021 tiene previsto ganar US$24 millones, pero busca un nuevo acuerdo con un valor anual promedio superior a los US$40 millones.

Tiene un buen argumento para ser el jugador defensivo mejor pagado, incluso si esa designación no dura mucho.

El jugador de 26 años es uno de apenas dos jugadores que han tenido al menos 12 capturas en sus primeras cuatro temporadas desde que esas jugadas se convirtieron en una estadística oficial en 1982.

El miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Reggie White es el otro.

Mientras los Cowboys estaban en California, Parsons hizo una solicitud de canje en las redes sociales, al afirmar que se sentía engañado en las discusiones con el propietario Jerry Jones y al sugerir que no quería jugar otro partido con Dallas.

Ha hablado con los reporteros solo una vez desde el inicio del campamento.

A menos que haya un intercambio, las opciones de Parsons son limitadas. Incluso después de que expire su contrato, está sujeto a la etiqueta de franquicia en 2026 y 2027. Jones ha dicho que no tiene intención de canjear a Parsons y ha expresado confianza en que se llegará a un acuerdo.

Schottenheimer negó que se haya sentido frustrado por las constantes preguntas.

"Creo que mi tono no ha cambiado. Mi respuesta realmente no ha cambiado", manifestó Schottenheimer. "Estoy enfocado en el campo. Estoy enfocado en los muchachos que están trabajando. El lado comercial se encargará de sí mismo. Podría responder esas preguntas todo el día".

___