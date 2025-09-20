Micah Parsons supera a Myles Garrett en salario; ahora sus invictos Packers enfrentan a los Browns

Micah Parsons no sólo le dijo a Myles Garrett que iba a rebasar su salario promedio de US$40 millones al año. Empleó una palabra malsonante para recalcar sus intenciones.

Y cumplió con su palabra, luego de firmar un contrato de cuatro años con Green Bay que promedia US$47 millones después de ser cedido en canje por los Cowboys de Dallas.

El domingo, dos de los mejores especialistas en presionar a quarterbacks de la NFL se enfrentarán cuando los Browns de Cleveland de Garrett reciban a Parsons y los Packers.

"¡Lo hizo! Creo que eso fue lo mismo que pasó por la mente de la mayoría de las personas", dijo Garrett el viernes sobre lo que pensó cuando se enteró del traspaso y contrato de Parsons el mes pasado.

Y también él pronunció una grosería al recordarlo.

"Así que eso fue parte de la parte humorística del trato, supongo. Luego él me envió un mensaje de texto diciendo: '¿Lo hice bien?' Y yo le dije: 'No, lo hiciste perfecto'. Así que me alegra verlo obtener lo que se ha ganado. Vale cada dólar. Lo ha demostrado".

Parsons pudo ver cómo Garrett redefinía el mercado a principios del receso entre campañas. El jugador de Cleveland exigió ser traspasado antes de reparar su relación con los Browns.

Con los Cowboys, Parsons tuvo una experiencia diferente.

"Siempre existía la posibilidad de que yo estuviera de vuelta en esta misma posición, en la que estoy ahora", dijo Garrett. "No creo que eso fuera lo que él quería después de no sostener conversaciones con (el propietario) Jerry (Jones) y algunas de las otras personas, especialmente sin que su agente estuviera presente. Siento que eso parecía una falta de respeto".

La camaradería entre Parsons y Garrett se fortaleció antes de esta campaña cuando entrenaron juntos. Parsons dijo que las sesiones de trabajo fueron intensas y competitivas, superando las que tuvo mientras estaba en Penn State.

Garrett suma 106 capturas en nueve temporadas desde que fue la primera selección global de los Browns en el draft de 2017. El astro defensivo, quien cumple 30 años el 29 de diciembre, necesita dos y media capturas para superar a Reggie White como el jugador con la mayor cantidad antes de cumplir 30 años.

Desde 2021, cuando Parsons ingresó a la liga como la 12da selección general, reclutado por Dallas, Garrett tiene el mejor récord de la NFL con 63,5 capturas. Mientras, Parsons es quinto con 54.

Ambos han tenido un gran comienzo de temporada nuevamente.

Garrett acumula tres y media capturas, empatado en el primer sitio de la liga con Carl Granderson de Nueva Orleans.

También está empatado en el quinto lugar con cinco golpes al quarterback y en el undécimo con nueve presiones al mariscal de campo.

Parsons tiene 1,5 sacks y está empatado en el quinto lugar con 11 presiones a pesar de tener un límite de jugadas en los primeros dos partidos después de perderse todo el campamento de entrenamiento.

Garrett ha capturado a 45 mariscales de campo, pero esta será la primera vez que se enfrente a los Packers con Jordan Love como quarterback. La cuenta de Parsons está en 23 y enfrenta por primera vez a Flacco.

Love no ha sido capturado esta temporada, y los Packers buscan comenzar 3-0 por primera vez desde 2020.

Garrett y Parsons han intercambiado mensajes de texto durante toda la semana. Parsons pidió dos boletos para la familia.

"Quiero decir, ese es mi hermano al otro lado del campo", dijo Garrett. "Pero no importa quién sea o cuál sea la relación, el rival es a quien quiero vencer cada vez que piso el campo, sin importar el equipo o la persona al otro lado. Y sé que esa es su aspiración también".

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes