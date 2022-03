Michael Bay confiesa que Spielberg le dijo que no hiciera más películas de Transformers: "Fueron demasiadas"

Michael Bay ha revelado que Steven Spielberg, quien fue productor ejecutivo de la saga 'Transformers', le recomendó que debía dejar de realizar películas de la franquicia. El cineasta, que regresa a la gran pantalla con 'Ambulance. Plan de huida', ha confesado que el celebrado director, nominado este año al Oscar por 'West Side Story', le sugirió parar tras el lanzamiento de 'Transformers: El lado oscuro de la Luna'.

"Hice demasiadas", confesó Bay a Unilad UK. "Steven Spielberg me dijo: 'Quédate solo entre tres'. Le dije que terminaría [tras dirigir la tercera cinta de la franquicia]. Pero el estudio me suplicó que hiciese una cuarta y esta hizo más de mil millones en taquilla también. Dije que iba a parar con esta, pero me volvieron a suplicar y ahí fue cuando tuve que parar. [Pero] fueron divertidas de dirigir", explicó.

Los datos de taquilla de la trilogía original, liderada por Shia LaBeouf y Megan Fox (esta última solo en las dos primeras), fueron en continuo ascenso. 'Transformers' obtuvo 709,7 millones de dólares, 'Transformers: La venganza de los caídos' logró 836,3 millones de dólares y 'Transformers: El lado oscuro de la Luna' superó los 1.120 millones.

'La era de la extinción' tuvo un dato ligeramente inferior a 'El lado oscuro de la Luna', superó los 1.100 millones de dólares, aunque ya la quinta entrega, 'El último caballero', mostró síntomas de desgaste, al recaudar solo 605,4 millones de dólares. En total, más de 4.000 millones de dólares.

La saga regresa en 2023

Tras la recepción de 'El último caballero', estrenada en 2017, la franquicia lo intentó un año después con su primer spin-off, 'Bumblebee', que obtuvo 468 millones en taquilla pero, a cambio, ha sido la que mejor recepción tuvo entre la crítica, al superar el 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y lograr la nota media de 66 sobre 100 en Metacritic.

Desligado ya la saga 'Transformers', Paramount prepara el regreso de la franquicia con 'El despertar de las bestias', sexta entrega que se estrenará en junio de 2023, que dirige Steven Caple Jr. y que tiene como protagonistas a Anthony Ramos, Dominique Fishback y Domenic Di Rosa.