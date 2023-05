Michael burry, que anticipó la crisis financiera, apostó por bancos regionales de eeuu en primer trimestre

Por David Randall

NUEVA YORK, 15 mayo (Reuters) - El gestor de fondos de cobertura Michael Burry, quien saltó a la fama por sus apuestas contra el mercado inmobiliario de Estados Unidos antes de la crisis financiera de 2008, sumó nuevas posiciones en varios bancos regionales durante el primer trimestre, según archivos de valores publicados el lunes.

Las posiciones de la firma Scion Asset Management de Burry incluían 150.000 acciones de First Republic Bank, 250.000 acciones de PacWest Bancorp, 850.000 acciones de New York Community Bancorp, y 125.000 acciones de Western Alliance Bancorp, mostraron los archivos.

First Republic quebró el 1 de mayo, convirtiéndose en la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008. Los archivos no mostraban si Scion había vendido sus posiciones antes de esa fecha.

La empresa de Burry también añadió una posición en Wells Fargo & Co.

Burry no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios para este artículo.

Las posiciones se revelaron en los informes trimestrales de valores conocidos como 13-fs. Estas instantáneas muestran lo que los fondos poseían el último día del trimestre y son una de las pocas formas que tienen los fondos de cobertura y otros inversores institucionales de declarar sus posiciones. Es posible que no reflejen las participaciones actuales.

Burry, conocido por cambiar toda su cartera trimestralmente en función de los cambios temáticos, liquidó sus posiciones en MGM Resorts International Inc, SkyWest Inc, Qurate Retail Group Inc, y Wolverine World Wide Inc , según los archivos de valores.

Burry apareció en 2010 en el libro "The Big Short: Dentro de la máquina del Juicio Final", de Michael Lewis, que cinco años después se convirtió en la popular película "La gran apuesta". (Reporte de David Randall; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

