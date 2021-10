Michael Caine desmiente su retirada del cine

Michael Caine no se retira. El actor concedi√≥ una entrevista al podcast Kermode and Mayo's Film Review, donde dej√≥ caer que estar√≠a pensando en retirarse de la interpretaci√≥n. El int√©rprete sugiri√≥ que 'Best Sellers' podr√≠a ser su √ļltima pel√≠cula. Sin embargo, tras el revuelo que han generado sus declaraciones, con muchos medios dando por hecho que no volver√≠a a ponerse delante de las c√°maras, el brit√°nico ha desmentido su retirada a trav√©s de Twitter.

"Curiosamente ha resultado ser mi √ļltimo papel. No he trabajado durante dos a√Īos y tengo un problema en la columna que me afecta a las piernas, por lo que no puedo caminar muy bien. Y tambi√©n escrib√≠ un libro, un par de libros, que se publicaron y tuvieron √©xito, as√≠ que ahora no soy actor, soy escritor. Lo cual es precioso, porque como actor tienes que levantarte a las seis y media de la ma√Īana e ir al estudio. Como escritor empiezas a escribir sin moverte de la cama", coment√≥.

Cuando le preguntaron si realmente se retirar√≠a, el actor contest√≥: "Creo que ser√° mi √ļltima pel√≠cula, s√≠. Honestamente no ha habido ofertas desde hace dos a√Īos, porque nadie ha hecho ninguna pel√≠cula que quiera hacer. Adem√°s, tengo 88 a√Īos. No hay muchos guiones con un protagonista de 88 a√Īos", esgrimi√≥.

Tras estas declaraciones, el artista se retract√≥ a trav√©s de Twitter. "No me he retirado y mucha gente lo sabe", public√≥ el 16 de octubre. Caine tambi√©n emiti√≥ un comunicado para dejar clara su decisi√≥n. "En lo que respecta a la jubilaci√≥n, llevo m√°s de 50 a√Īos levant√°ndome a las seis de la ma√Īana para hacer pel√≠culas y no me voy a deshacer de mi despertador", se√Īal√≥.

Best Sellers es el √ļltimo proyecto rodado por el veterano actor brit√°nico. La cinta dirigida por Lina Roessler y que Caine protagoniza junto a Aubrey Plaza, Scott Speedman y Ellen Wong se estrena en Espa√Īa en Movistar+, Filmin y Rakuten TV el 18 de octubre.