Michael Carrick será entrenador provisional del Manchester United hasta final de temporada

MANCHESTER, 13 ene (Reuters) -

El Manchester United ha llegado a un principio de acuerdo con Michael Carrick para que el exentrenador del ⁠Middlesbrough se haga cargo del ⁠equipo de la Premier League de forma provisional hasta el final de la temporada, informó el martes una fuente del club.

Carrick, también exjugador del United, sustituye ⁠a Rubén Amorim, ‌destituido ​a principios de mes, y se enfrenta a un bautismo de fuego inmediato, ya que ​su primer partido será el sábado en Old Trafford, en el derbi contra el ‌Manchester City, segundo clasificado.

El técnico de 44 años hereda un ‌equipo en crisis, séptimo en la tabla ​de la Premier League —a la friolera de 17 puntos del líder, el Arsenal— y eliminado de las dos copas nacionales.

La eliminación de la Copa de Inglaterra en casa ante el Brighton & Hove Albion (2-1) ha dejado al United ante su temporada más corta desde 1914-15, con solo 40 partidos por disputar.

Para Carrick, que ya fue entrenador interino en 2021 tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer, se trata de un regreso ⁠a territorio conocido.

Los medios de comunicación británicos informaron de que tanto Carrick como Solskjaer estaban en la contienda por ​el papel interino esta vez.

Tras el turbulento mandato de Amorim, el United había colocado como entrenador temporal a Darren Fletcher, excompañero de equipo de Carrick y entrenador sub-18, pero no logró registrar una victoria en sus dos partidos, habiendo empatado también 2-2 con el humilde Burnley en la liga.

PEDIGRÍ EN EL MANCHESTER UNITED

Carrick aporta un importante pedigrí en el United, con el que disputó 464 ⁠partidos en todas las competiciones durante su carrera como jugador, y con el que conquistó cinco ​títulos de la Premier League y una Liga de Campeones.

Su experiencia como entrenador incluye una etapa con resultados dispares en el Middlesbrough, un club de segunda división, donde al principio hizo maravillas tras incorporarse en octubre de 2022, ‍cuando el equipo de la Championship languidecía en el puesto 21º.

En su primera temporada, Carrick no tardó en darle la vuelta a la situación y llevó al equipo a la cuarta plaza y a los "playoffs" para ascender, mientras que la campaña siguiente alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga.

Sin embargo, el ​Middlesbrough no logró el ascenso y terminó octavo y décimo en sus dos últimas temporadas, lo que provocó la destitución de Carrick en junio del año pasado. (Información de Lori Ewing en Manchester, Rohith Nair y Karan Prashant Saxena en ‍Bengaluru; edición de Andrew Cawthorne y Christian Radnedge; editado en español por Tomás Cobos)