Michael Cheika: "El rugby español está llamando a la puerta para convertirse en un deporte importante"

El seleccionador argentino de rugby, Michael Cheika, cree que el rugby en España "está llamando a la puerta para convertirse en un deporte importante", inmerso en una "transición" que se consolidará con la participación en un Mundial, así como el aumento de la base de aficionados españoles, a lo que ayudará el encuentro del próximo 26 de agosto entre 'Los Leones' y 'Los Pumas' en el Cívitas Metropolitano.

"Desde el exterior, es como si estuvieran llamando a la puerta para convertirse en un deporte importante. Obviamente, su objetivo debe ser clasificarse al Mundial de Australia en 2027. Ahí cambiarán muchas cosas del rugby en España, los niños podrán ver al equipo nacional en un Mundial. Será un momento clave en esa transición del rugby hasta convertirse en un deporte importante", valoró Cheika en una entrevista a Europa Press durante una visita a Madrid para promocionar el duelo con los 'Leones' el 26 de agosto en el Metropolitano.

El técnico australiano apuntó que "por supuesto" que el encuentro entre 'Los Pumas' y el equipo español ayudará a aumentar la base de aficionados del rugby en España. "Somos un buen deporte", expresó, antes de bromear sobre esa próxima rivalidad entre ambos tipos de felinos. "Mientras los humanos no estemos entre ninguno de los dos", ironizó.

Michael Cheika es el segundo seleccionador que no es argentino que dirige a 'Los Pumas', después de que el neozelandés Alex Wyllie lo hiciera en 1999. Lleva en el cargo desde marzo de 2022, pero debutó como entrenador hace 24 años, en el Petrarca Rugby italiano, para después mudarse al club de su vida, el Randwick. También ha entrenado al Leinster irlandés, el Stade Francais parisino, el Waratahs australiano y la selección de su país, de 2014 a 2019.

Con los 'Wallabies' rozó la gloria en el Mundial de Inglaterra 2015, torneo en el que fue finalista, cayendo ante los 'All Blacks' (34-17). Su gran labor en el torneo le llevó a ganar el Premio a Entrenador del Año, su mayor distinción en un banquillo. Cuatro años más tarde finalizó su etapa como seleccionador de Australia al caer en cuartos de final de la Copa del Mundial de Japón.

Así, aseguró que la "experiencia" puede ayudar, también la de los jugadores que ya alcanzaron las semifinales con Argentina en ese Mundial de 2015, el mejor resultado de 'Los Pumas' en este torneo. "Lo importante es encontrar un balance entre experiencia y frescura. Hay muchos jugadores emocionados por jugar este Mundial de Francia", confesó el técnico.

"Un Mundial es el evento más grande e importante para nosotros, cada cuatro años, para los equipos, los aficionados, los jugadores. Se vio en el Mundial de Fútbol, todos querían disfrutar del torneo, incluso a pesar de perder el primer partido. Será complicado, pueden pasar muchas cosas, pero lo vamos a disfrutar. Estaremos preparados, lo daremos todo, estamos con confianza y seguridad", analizó Cheika, que afirmó que "todo es posible", al ser preguntado por un 'doblete' fútbol-rugby tras la consecución de a tercera estrella por la 'Albiceleste'.

El australiano, de 55 años, destacó que la argentina es "diferente a las grandes selecciones tradicionales del rugby por muchas razones". "La primera la cultural. Hablamos otro idioma, eso puede que sea un reto para los árbitros que hablan inglés. Existe comunidad y amistad con el rugby en Argentina, jugar allí es especial. Es único", agregó.

Sin embargo, prefirió no 'mojarse' sobre los favoritos a levantar el título en el torneo que se disputa en Francia del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2023. "Hay una lista de cuatro, cinco, seis favoritos. En el Mundial pasan cosas grandes, no puedes dar nada por sentado, no hay muchos partidos, tienes que estar preparado para todo", explicó, al mismo tiempo que pidió a sus jugadores que se concentren en "cómo mejorar" ellos mismos.

