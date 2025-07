Michael Douglas y Danny DeVito recuerdan “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” en su 50° aniversario

Jack Nicholson no quería ir a los Oscar. Era 1976 y estaba nominado a mejor actor por “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” ("Atrapado sin salida"). La película de Miloš Forman, que celebra su 50 aniversario con un reestreno en cines en Estados Unidos, se había convertido en una especie de sensación: la segunda película más taquillera de 1975, detrás de “Jaws” ("Tiburón"), y había recibido nueve nominaciones al Oscar. Pero Nicholson no se sentía optimista.

En cinco años, el actor había sido nominado cinco veces. También había perdido cinco veces. Y le dijo a su productor, Michael Douglas, que no podía pasar por eso de nuevo.

"Recuerdo lo difícil que fue convencer a Jack de que viniera a la ceremonia. Estaba tan reacio, pero lo llevamos allí", dijo Douglas en una entrevista reciente con The Associated Press. "Y luego, por supuesto, perdimos los primeros cuatro premios. Jack estaba sentado justo delante de mí y se inclinó hacia atrás y dijo: '¡Oh, Mikey D, Mikey D, te lo dije, hombre!'. Yo solo le dije: 'Aguanta'".

Douglas, por supuesto, tenía razón. “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” terminaría arrasando con los "cinco grandes" —guion, director, actor, actriz y película—, siendo el primer filme en hacerlo en 41 años. “It Happened One Night” ("Sucedió una noche"), en 1934 y “The Silence of the Lambs” ("El silencio de los inocentes") de 1991 son las otras películas que lo han logrado. Esa noche fue uno de los muchos momentos de reivindicación para una película que nadie quería hacer o distribuir y que ha resistido literalmente la prueba del tiempo.

"Este es mi primer 50 aniversario", dijo Douglas. "Es la primera película que produje. Tener una película que perdura tanto, de la que la gente obtiene mucho, es una sensación maravillosa. Nos está devolviendo grandes recuerdos".

La adaptación cinematográfica de la novela contracultural de Ken Kesey fue un momento decisivo para Douglas, un hijo de Hollywood que estaba atrapado en la televisión y obtuvo un salvavidas hacia el cine cuando su padre, Kirk Douglas, le dio los derechos del libro, y a muchos del elenco entonces desconocido como Danny DeVito y Christopher Lloyd.

DeVito fue en realidad la primera persona oficialmente elegida. Douglas, que lo conocía desde hacía casi diez años, llevó a Forman a verlo interpretar a Martini en el escenario.

"Miloš dijo: '¡Sí! ¡Danny! ¡Perfecto! ¡Contratado!'", dijo Douglas imitando el acento checo. "Fue un gran momento para Danny. Pero siempre supe lo talentoso que era".

Un rodaje alegre

Aunque los temas de la película son desafiantes, a diferencia de muchas de sus contemporáneas del Nuevo Hollywood, no fue un rodaje tortuoso en absoluto.

Tuvieron sus molestias (como que Forman se negara a mostrar las escenas ya filmadas al elenco) y pruebas más serias (descubrieron a mitad de la producción que William Redfield estaba muriendo de leucemia), pero en su mayor parte fue divertido.

“Éramos muy serios con el trabajo, porque Miloš era muy serio. Y teníamos el material, la obra de Kesey, y la reverencia por eso. No éramos frívolos al respecto. Pero nos divertimos mucho haciéndolo”, dijo DeVito, riendo.

Parte de eso se debe a que filmaron en locación en un hospital estatal real en Salem, Oregón. Todos se alojaban en el mismo motel y tomaban el mismo autobús por la mañana para llegar al set. Habría sido difícil no unirse y aún más difícil si no lo hubieran hecho.

“Había un compromiso total”, dijo Douglas. “Eso ocurre cuando no vuelves a casa por la noche a tus propias vidas. Paramos para almorzar el primer día y vi a Jack empujar su bandeja y salir a tomar aire. Le dije: ‘Jack, ¿estás bien?’. Él dijo: ‘¿Quiénes son estos tipos? ¡Nadie sale de su personaje! ¡Es la hora del almuerzo y todos actúan igual!’”.

Sin desmentir el punto de Nicholson, DeVito recuerda que él y el elenco incluso preguntaron si podían dormir en el hospital.

“No nos dejaron”, dijo DeVito. “El piso encima de nosotros tenía algunas personas seriamente perturbadas que habían cometido asesinatos”.

Un legado duradero

La película estará en los cines estadounidenses nuevamente el 13 y el 16 de julio de la mano de Fathom Entertainment. Es una nueva restauración en 4K del Archivo de Películas de la Academia y Teatro Della Pace Films con una introducción de Leonard Maltin.

“Es una copia preciosa y me recuerda lo bueno que era el sonido”, dijo Douglas.

DeVito piensa que “se mantiene de una manera realmente grande, porque Miloš realmente estaba prestando atención a todas las grandes cosas en el guion y la historia original”.

Además del shock de “¡Por Dios, ¿soy tan viejo?”, DeVito dijo que fue un tesoro ser parte de ello, y continúa viendo a sus viejos amigos, incluidos Douglas, Lloyd y, por supuesto, Nicholson, quien interpretó al protagonista, R.P. McMurphy.

Una persona que Douglas piensa que no ha recibido la atención adecuada por sus contribuciones a “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” es el productor Saul Zaentz, quien murió en 2014. Su compañía de música, Fantasy Records, que tenía a Creedence Clearwater Revival, financió el proyecto que comenzó con un presupuesto de US$1,6 millones y se disparó a US$4 millones al final. Era un apostador, dijo Douglas, y valió la pena.

Y cualquier resentimiento que pudiera haber existido entre Douglas y su padre, quien interpretó a R.P. McMurphy en Broadway y soñaba con hacerlo en el cine, quizás fue exagerado. Fue, en última instancia, importante para su relación.

“McMurphy es tan buen papel, y ahora estoy lo suficientemente avanzado en mi carrera para entender que tal vez tienes cuatro, tal vez cinco buenos papeles, realmente grandes papeles. Estoy seguro de que para papá ese fue uno de ellos”, dijo Douglas.

“No poder verlo realizado probablemente fue decepcionante, por un lado. Por otro, el hecho de que su hijo lo hiciera y la película resultara tan buena... Gracias a Dios que la película resultó. Habría sido un desastre si no lo hubiera logrado”.

Douglas añadió: “Fue un cuento de hadas de principio a fin. Dudo que algo más realmente se haya acercado a eso. Incluso mi Oscar al mejor actor años después realmente no superó ese momento tan temprano en mi carrera”.