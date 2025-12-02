Michael y Susan Dell donan US$6.250 millones para dar cuentas de inversión a niños

NUEVA YORK (AP) — Los multimillonarios Michael y Susan Dell prometieron el martes US$6.250 millones para proporcionar a 25 millones de niños estadounidenses menores de 10 años un incentivo para abrir cuentas de inversión infantiles creadas como parte de la legislación fiscal y de gasto del presidente Donald Trump.

El histórico regalo tiene pocos precedentes, con pocos compromisos caritativos individuales en los últimos 25 años que superen los US$1.000 millones, y mucho menos múltiples miles de millones. Anunciado en GivingTuesday, los Dell creen que es el mayor compromiso privado individual hecho a los niños de Estados Unidos.

La estructura también es inusual. Esencialmente, se basa en el programa de "Cuentas Trump", donde el Departamento del Tesoro depositará US$1.000 en cuentas de inversión establecidas por el Tesoro para niños estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. El regalo de los Dell utilizará la infraestructura de las "Cuentas Trump" para dar US$250 a cada niño calificado menor de 10 años.

"Creemos que si cada niño puede ver un futuro por el cual valga la pena ahorrar, este programa construirá algo mucho más grande que una cuenta. Construirá esperanza, oportunidad y prosperidad para las generaciones venideras", declaró Michael Dell, el fundador y CEO de Dell Technologies, cuya fortuna neta estimada es de US$148.000 millones según Forbes.

Aunque las "Cuentas Trump" se convirtieron en ley en julio, los Dell dicen que las cuentas no se lanzarán hasta el 4 de julio de 2026. Michael Dell comentó que querían marcar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

"Queremos que estos niños sepan que no solo sus familias se preocupan, sino que sus comunidades se preocupan, su gobierno, su país se preocupa por ellos", indicó Susan Dell.

"Y todos estamos apoyándolos para que tengan un futuro maravilloso, un futuro brillante, y que eso esté disponible para ellos", agregó.

Bajo la nueva ley, las "Cuentas Trump" están disponibles para cualquier niño estadounidense menor de 18 años con un número de Seguro Social y sus familias pueden financiar las cuentas, que deben invertirse en un fondo índice que siga el mercado de valores en general. Cuando los niños cumplan 18 años, pueden retirar los fondos para destinarlos a su educación, comprar una casa o iniciar un negocio.

Los Dell pondrán dinero en las cuentas de los niños de 10 años o menos que vivan en códigos postales con un ingreso familiar medio de US$150.000 o menos y que no recibirán el dinero inicial de US$1.000 del Tesoro. Los Dell esperan que su regalo anime a las familias a reclamar las cuentas y depositar más dinero en ellas, incluso pequeñas cantidades, para que crezcan con el tiempo junto con el mercado de valores.

El presidente Trump planea celebrar el compromiso más tarde el martes y un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, señaló que el regalo de los Dell será el primero de muchos nuevos compromisos para financiar las cuentas.

"Las Cuentas Trump del Gran Proyecto Hermoso son una inversión revolucionaria del gobierno federal en la próxima generación de niños estadounidenses", sostuvo Desai.

"También es un llamado a la acción del presidente Trump para que las empresas y filántropos estadounidenses hagan su parte", añadió.

"Es difícil donar dólares de manera efectiva a gran escala, particularmente a los niños más necesitados del país, de una manera que tengas confianza en que esos dólares se van a multiplicar con el crecimiento de la economía estadounidense", aseguró Brad Gerstner, un capitalista de riesgo que abogó por la aprobación de esta legislación.

"Esta es una plataforma única que está siendo creada por el gobierno que podría allanar el camino a grandes donaciones", añadió.

Gerstner también es el fundador de Invest America Charitable Foundation, que está apoyando al Tesoro en el lanzamiento de las cuentas. Dijo que el objetivo de las cuentas es dar a los jóvenes fondos para iniciar sus vidas, pero también ayudarlos a beneficiarse del crecimiento de la economía a través de la inversión en acciones.

"Fundamentalmente, necesitamos incluir a todos en el crecimiento del experimento estadounidense. De lo contrario, no durará. Y así, en su esencia, creemos que puede reenergizar la creencia de las personas en la democracia capitalista de libre mercado", apuntó.

Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, alrededor del 58% de los hogares estadounidenses poseían acciones o bonos en 2022, aunque el 1% más rico poseía casi la mitad del valor de las acciones en ese mismo año y el 50% inferior poseía alrededor del 1% de las acciones.

En 2024, alrededor del 13% de los niños y jóvenes en Estados Unidos vivían en la pobreza, según la Fundación Annie E. Casey, y los expertos vinculan las altas tasas de pobreza infantil con la falta de apoyos sociales para los nuevos padres, como la licencia parental remunerada.

Si bien los fondos en las Cuentas Trump pueden ayudar a los jóvenes adultos cuyas familias o empleadores pueden contribuir a ellas con el tiempo, no ayudarán inmediatamente a disminuir la pobreza infantil. Los recortes a Medicaid, cupones de alimentos y cuidado infantil que también se incluyeron en el paquete de gastos probablemente reducirán el apoyo que reciben los niños de familias de bajos ingresos.

Ray Boshara, asesor principal de políticas tanto en el Instituto Aspen como en la Universidad de Washington en San Luis, se expresó entusiasmado con la idea de que las Cuentas Trump puedan recibir contribuciones de los sectores empresarial, filantrópico y gubernamental.

"Nos gustaría ver que esta idea continúe y mejore con el tiempo, al igual que cualquier política ambiciosa", comentó Boshara.

"La ley de salud asequible, el Seguro Social: comienzan bastante defectuosos, pero mejoran mucho y se vuelven más progresivos e inclusivos con el tiempo. Y así es como pensamos en las Cuentas Trump. Es un pago inicial en una gran idea que merece ser mejorada y hay interés bipartidista en mejorarlas".

A través de la Fundación Michael & Susan Dell, los Dell han reportado haber donado US$2.900 millones desde 1999, con un gran enfoque en la educación.

Michael Dell manifestó que inicialmente no habían previsto comprometer tanto para impulsar las cuentas de inversión infantil, pero Susan Dell comentó que con el tiempo decidieron aumentar el tamaño de su compromiso.

"Estamos encantados de liderar esto en el sector filantrópico y estamos muy emocionados porque sabemos que más personas se unirán porque realmente, no podemos pensar en una mejor idea y mejor manera de ayudar a los niños de Estados Unidos", afirmó Susan Dell.

La corresponsal Darlene Superville en Washington contribuyó con esta nota.

