Michel confía en desbloquear el veto al crudo ruso antes de la cumbre de líderes de la UE del lunes

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha confiado este miércoles en desbloquear la aprobación del sexto paquete de sanciones europeas contra Rusia, que incluye el veto al crudo ruso, antes de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea del lunes.

En rueda de prensa conjunta en Estocolmo con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, el dirigente comunitario ha asegurado "tener confianza" en desatascar la situación antes de la reunión de líderes. "Trabajamos duro para mantener la unidad, pero también es importante tomar decisiones para quebrar la máquina de guerra rusa", ha indicado.

"No es fácil, pero no tiramos la toalla y trabajamos mucho y espero que podamos otra vez mostrar que estamos unidos y el Consejo Europeo es un momento importante para mostrar unidad", ha afirmado el ex primer ministro belga.

Michel ha reconocido que cortar las importaciones de petróleo ruso conlleva una transición "difícil" en la que hay que proteger la economía y la cohesión social europea. "Tenemos que ser innovadores y constructivo con medidas sobre la mesa que permita proteger la unidad", ha ahondado.

Hungría es el principal detractor de las sanciones al crudo ruso y considera que faltan aún detalles claves por cerrar en la propuesta de la Comisión Europea, por ejemplo en relación a las potenciales ayudas que recibiría para compensar la actual dependencia energética.

Este martes, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, pidió por carta a Michel, que no se trate el posible veto al petróleo ruso en la reunión extraordinaria de líderes europeos, lo que dejaría en el aire la aprobación del sexto paquete de sanciones y su alcance. Michel, por su lado, aún no ha desvelado cuál será la agenda porque espera a concluir antes una ronda de contactos habituales con líderes previos a cumbre.

La víspera, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a varios medios desde el Foro Económico de Davos que no quería crear "falsas expectativas" respecto a las opciones de acuerdo en la cumbre y puso en duda que la reunión de líderes sea la plataforma para discutir la situación.

"La presidenta dijo que puede llevar días o semanas y que el interés es encontrar un compromiso, aunque es pronto para decir cuáles son los tiempos o la plataforma más adecuada", ha matizado este miércoles una portavoz de Von der Leyen desde Bruselas.

Von der Leyen mantiene contactos "a todos los niveles", incluidos los líderes europeos, para intentar dar con "soluciones" que permitan desbloquear la adopción del sexto paquete de sanciones al que se resiste Hungría, muy dependiente del gas ruso, hasta contar con garantías suficientes respecto a las inversiones necesarias para construir con infraestructuras que permitan suministro alternativo.