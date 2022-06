Míchel: "El Girona merece subir por insistencia"

El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sáchez Muñoz 'Míchel', consideró que el Girona "merece" el ascenso a LaLiga Santander "por insistencia", después de sus intentos fallidos en las dos últimas temporadas al perder en la vuelta del 'play-off' final, un escenario que volverán a vivir por tercer año consecutivo y del que esperan sobreponerse ante el Tenerife para volver a la máxima categoría.

"El Girona merece subir por insistencia, el club ha sabido gestionar desde el descenso su ambición y con una hoja de ruta clara. Siempre ha sabido levantarse, ha llorado, pero ha sido capaz de revertir la situación y empezar un año con ilusión para intentarlo y estar en la pelea. Eso habla muy bien del club", dijo en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico del conjunto catalán reconoció que la final del domingo es diferente respecto a los dos años anteriores. "El escenario cambia bastante. El Girona jugó en ambos casos el último partido en casa y con una ventaja en el resultado inicial. Pero ahora no. Si empatamos nos caemos, nuestro plan de partido tiene que ser diferente", apuntó.

Míchel destacó la capacidad de su equipo en las jugadas a balón parado. "Tenemos mucho potencial. En Tenerife estarán preocupados de nuestra fortaleza. Las estadísticas dicen que en goles de cabeza somos el mejor equipo", dijo sobre una de las facetas clave del Girona.

"Nos encontraremos un Tenerife más agresivo con balón y me espero un partido de goles. Nosotros saldremos igual porque no nos queda otra que ganar, ellos en casa serán un equipo que busque la portería rival", explicó sobre su rival, al que no han conseguido ganar en tres partidos esta temporada.

Preguntado por la planificación de la semana, el técnico de los 'gironins' destacó la ilusión y motivación con la que afrontan la final. "Es un sueño que quiere toda la ciudad y la provincia. Es un momento histórico y esa responsabilidad hay que llevarla desde la ilusión porque de otra forma creo que no iremos bien. Por eso ha sido una semana normal, de reconocer el año que hemos hecho y darnos valor por lo que hemos conseguido", expresó.

"no me he visualizado aún en primera"

Por su parte, el entrenador no quiso pensar más allá del partido. "No me he visualizado aún en Primera porque el fútbol es muy abierto. Sí que he visualizado como controlar los momentos que puede haber. Todo ello lo tengo en mi cabeza y es el plan de partido, pero el resultado no porque está condicionado por muchos factores y no puedo ilusionarme con algo que no tengo en la mano", admitió Míchel.

Sobre el progreso del equipo durante la temporada, el técnico reconoció que el Girona le ha mejorado "mucho" y es capaz de tener nuevas lecturas de juego. "Lo que más me ha ayudado es que todo el entorno me ha hecho sentir como en casa, principalmente la dirección deportiva, en los malos momentos es donde se ve a las personas y aquí, en el momento más crítico personal, es cuando más he sentido el apoyo condicional de la dirección deportiva", añadió.

"Estoy en un sitio que quiere crecer porque van por un camino marcado del que no quieren salirse, no dan tumbos. En otros lados, cuando las cosas van mal te quieren cambiar ciertos aspectos. Me han hecho sentirme importante desde la idea. Las dudas te las pueden generar fuera, pero los de dentro son los que tienen que marcarte el camino y aquí ha sido así", concluyó.