Míchel: "Estamos preparados para jugar cualquier partido ante el Atlético"

El entrenador del Girona FC, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', ha asegurado que están preparados para jugar "cualquier partido" que plantee este domingo el Atlético de Madrid, un equipo que Diego Pablo Simeone ha conseguido convertir en "uno de los más 'top' del mundo" y que es "candidato" a conquistar LaLiga EA Sports.

"El 'Cholo' Simeone ha conseguido que el Atlético sea uno de los equipos más 'top' del mundo. Siempre está en 'Champions', ha conseguido títulos, lleva 12 o 13 años en el Atlético y ha dado estabilidad al club a un nivel muy alto. Este año han hecho fichajes muy 'top' y creo que es un candidato al título. Es un partido muy difícil para nosotros, pero también tenemos ilusión, motivación y ganas para hacer un buen partido. Creo que somos capaces de hacerlo y dentro de la dificultad creo que podemos crecer en el partido", declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que ve al equipo "bien" para afrontar el duelo. "Los pequeños detalles marcan la diferencia en esta competición y contra rivales 'top', todavía más. En los pequeños detalles es difícil hacer un pronóstico porque no hemos jugado, esto lo marca la competición. Creo que estamos preparados para jugar cualquier partido, pero la máxima exigencia hace que la mentalidad sea colectiva, no individual", apuntó.

"A la hora de hacer una acción en el campo, a la hora de tomar una decisión, espero que sea colectiva. Porque cuando estás en dificultad piensas en ti, no en el equipo y necesito que la solución esté en el equipo. En este sentido, tenemos que mejorar, pero con el paso de las jornadas lo haremos porque el equipo tiene talento", continuó.

Sobre los jugadores de los que dispondrá ante los rojiblancos, explicó que el centrocampista Valery Fernández se está recuperando de su enfermedad pero "aún no está para jugar", y confirmó que Toni Villa dejará el equipo. "Es un jugador al que estamos muy agradecidos por su predisposición, trabajo y manera de ser. Le deseamos lo mejor", apuntó.

También habló de la incorporación del extremo colombiano Yaser Asprilla. "Asprilla tampoco puede jugar aún porque no tiene ficha, espero que esté para el jueves", dijo. "Es un jugador muy joven, hemos hecho muy buenos fichajes de jugadores con mucha calidad. Es un futbolista de un talento espectacular en el uno contra uno, en el tiro a puerta es 'top'. Tenemos que tener tranquilidad con él, es un chico muy joven, queremos hacer de él un jugador de futuro", añadió.

Sin embargo, no quiso hablar del posible fichaje del barcelonista Eric García. "Ahora mismo estoy pendiente del partido de mañana. No es un jugador que esté aquí y en mi cabeza no está ahora mismo. Es un gran jugador, lo sabe todo el mundo. Pero es jugador del Barça. No sé qué pasará", indicó. "Quique -Cárcel- tiene mi confianza. No sé qué pasará de aquí al viernes, pero seguro que alguna cosa haremos", adelantó.

