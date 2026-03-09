Michel Platini dice que no se olvida de las personas que le "hicieron daño"

El antiguo presidente de la UEFA, Michel Platini, que denunció por difamación a tres antiguos miembros de la FIFA, se mostró este lunes determinado a no olvidar a las personas que le "hicieron daño".

Absuelto definitivamente por la justicia suiza en agosto de 2025 después de 10 años de un largo recorrido judicial en el caso de corrupción que precipitó su caída, el antiguo capitán de la selección francesa denunció a finales de noviembre a tres antiguos dirigentes de la FIFA.

"Es el primer paso, habrá más", comentó el antiguo dirigente del fútbol europeo, preguntado este lunes en la cadena de radio RMC. "No voy a dejar tranquilas a las personas que me hicieron daño. Eso es una gestión más bien mediática. Son (...) personas que me acusaron de muchas cosas antes de que hubiera un veredicto oficial. Y que lo arrojaron a los periódicos para hacerme daño. Esto es la primera parte. Y después, quizá haya otra parte civil, no abandono", añadió el antiguo jugador de la Juventus.

Según una fuente cercana al caso, la denuncia por difamación se basa en las declaraciones públicas de esos tres antiguos miembros de la FIFA, cuyos nombres no se han filtrado, y que hace una decena de años se expresaron sobre las acusaciones que pesaban sobre Platini.

Michel Platini y el entonces presidente de la FIFA Sepp Blatter estaban acusados de un pago "en detrimento de la FIFA, de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros/US$2 millones) en enero de 2011, a favor del primero, según la fiscalía suiza.

Los dos hombres insistían en que, desde el principio, habían decidido un salario anual de 1 millón de francos suizos mediante un "pacto de caballeros" oral y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitieran su pago inmediato.

La revelación del caso a mediados de 2015, justo después de la dimisión de Blatter, arrastrado por los escándalos, había bloqueado el camino de Michel Platini hacia la presidencia de la FIFA, despejando el del italo-suizo Gianni Infantino, entonces mano derecha del francés en la UEFA.

En RMC, al ser preguntado sobre la cercanía de Infantino con algunos jefes de Estado, como Donald Trump, Platini respondió: "no creo que sea bueno en la política. Es un buen administrativo".