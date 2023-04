Míchel: "Ganar al Barça es difícil, pero no imposible"

El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', ha asegurado que el equipo tendrá "personalidad y mentalidad" para afrontar el encuentro de este lunes en el Spotify Camp Nou ante el FC Barcelona, ante el que es "difícil" ganar pero "no imposible", y cree que deben ser "protagonistas con la pelota" y "hacer un partidazo en defensa".

"El Barça es un equipazo, un equipo que hace muchas cosas bien. Con Xavi domina todos los registros de LaLiga: ocasiones, goles... Es un equipo al que es muy difícil hacer ocasiones de gol, ha empatado dos partidos en casa y el resto los ha ganado, no ha perdido ningún partido. Es un partido muy difícil para nosotros, pero queremos hacer las cosas bien", declaró en rueda de prensa.

Para ello, el técnico madrileño cree que deben tener "personalidad" y que el partido, en la posesión, esté "más cerca" de la estadística de los 'gironins'. "Suele hacer el 64% de posesión y recupera el balón muy rápido, y eso para nosotros es un problema. Queremos la posesión también y ser protagonistas con la pelota, sin la pelota sufrimos mucho", indicó.

Así, explicó que no pueden afrontar el choque "cara a cara", pero sí con "estrategias" para combatir el poder azulgrana. "Sabemos del nivel que tiene el Barça. Pero no podemos hacer otra cosa que ser nosotros mismos, porque el equipo entrena siempre de la misma manera y no sabemos hacer otra cosa. Si el equipo pierde la pelota hemos pensado alguna estrategia para recuperarla; si el Barça no deja que recuperemos la pelota, el equipo debe trabajar en bloque en defensa de espacios porque es un equipo que encuentra el gol. Debemos hacer un partidazo en defensa también", manifestó.

Sobre el partido de la primera vuelta (0-1), considera que les faltó "personalidad". "Hemos visto aquel partido. Para mí, en la primera parte nos faltó un poquito más de personalidad en algún momento. No sufrimos mucho y eso hizo que el equipo estuviese más tranquilo y más agresivo con la pelota, y eso no queremos hacerlo mañana. Nosotros no hemos dejado la portería a cero en ningún partido fuera de casa, solo contra el Valencia. Si queremos tener alguna posibilidad de puntuar tenemos que hacerlo mucho mejor en ataque", subrayó.

Sobre el objetivo de la temporada, Míchel aseguró que está "lejos". "Mi objetivo son los 53", dijo. "El Barça debe ganar LaLiga y está más cerca, pero no está hecho. Nosotros tememos que hacer puntos para acabar la jornada lo más lejos posible del descenso y más arriba que podamos. Espero un Barça difícil porque en casa lo han ganado todo menos dos partidos. Sé de la dificultad y que sufriremos, pero también pienso que el equipo tendrá personalidad y mentalidad. Es el 'feeling' que tengo ahora mismos, y mañana el Girona hará un gran partido", apuntó.

"La tranquilidad es llegar a los puntos que necesitamos, tanto el Barça como nosotros. La mentalidad de Xavi, y la mía también, es la de pensar en nosotros mismos. Si ganamos partidos, el objetivo estará más cerca. Eso es lo que me preocupa, y a Xavi también. Preferirán tener 15 puntos que 12, y nosotros preferimos 10 puntos que siete. Es un partido importante y queremos hacer un partidazo, por nuestra mentalidad, personalidad y para el crecimiento del club y del equipo", continuó.

El preparador del conjunto albirrojo acudirá al Camp Nou en busca de su primera victoria allí como entrenador. "Todos los partidos son distintos. He jugado muchos partidos en el Camp Nou y ha pasado de todo, incluso he marcado en un 5-1, pero he marcado. Gané un partido contra Van Gaal en el que ellos se jugaban LaLiga contra el Dépor. No le he dicho nada al equipo porque es diferente. Nosotros tenemos que hacer un partidazo y después, a ver qué hace el Barça. Es difícil, pero no imposible", expresó.

En otro orden de cosas, Míchel desveló que podrá contar con Aleix García, aunque no dijo si será titular. "Veremos mañana, pero está bien. Sus sensaciones son muy buenas y puede jugar 90 minutos tranquilamente. No sé qué haremos mañana. Ha entrenado con normalidad y la intensidad en el entrenamiento ha sido como la de competición", expuso.

Por último, restó importancia al hecho de que el derbi catalán se juegue un lunes. "Es un partido que a nuestra gente le gusta mucho, ver al equipo en el Camp Nou es muy bonito y jugar en lunes es una dificultad a pesar de que es festivo. Las 21.00 es demasiado tarde para nuestra afición, pero creo que la gente irá a ver al equipo y seguro que nosotros lo notaremos, como siempre", finalizó.

