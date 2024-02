El entrenador del Girona FC, Míchel, aseguró que pese a que ganaran este fin de semana al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y salieran líderes del feudo blanco no serían "candidatos a LaLiga" y vería hasta injust que se les pusieran encima esa exigencia, cuando dejó claro que su objetivo, ahora, es finalizar en puestos de Europa y hacer historia en Girona.

"Nosotros queríamos hacer historia al final de temporada. Pero en este partido de nivel mundial, una victoria nuestra sería muy especial y Girona estaría en boca de todos, es verdad. Pero nosotros no seríamos candidatos a ganar LaLiga por ganar en el Bernabéu", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, piensa que todavía no serían candidatos por quedar demasiados partidos por delante. "Quedan 14 jornadas después y veo al Real Madrid ganando las 14. Ganar cada partido es muy difícil para nosotros, por eso creo que sería muy bonito, espectacular y sería hacer historia salir líderes del Bernabéu", matizó.

"Nuestro objetivo es ir a Europa y que queremos ganar en el Bernabéu para que la gente nos reconozca el trabajo que estamos haciendo, pero sin más. No vamos al Bernabéu con el objetivo de ganar LaLiga porque creo que es muy difícil, muy complicado. Hay que tener los pies en el suelo, tenemos que ser capaces de ir partido a partido e intentar agarrar el objetivo de Europa lo antes posible", argumentó.

"Es un partido muy importante porque de ganar el equipo sería líder pero hay que ir partido a partido. Nuestro sueño es llegar a Europa. Pienso que el Madrid está hecho para ganar la Liga, también el Barcelona o el Atlético de Madrid, pero nosotros no. Nuestra idea no es luchar por la Liga, es luchar por Europa", reiteró. "El equipo llega en un momento espectacular porque somos segundos y es la primera vez que el Girona puede ir al Bernabéu para ser líderes", añadió.

"Ganar en el Bernabéu supondría un salto de calidad y ser líderes, tendría mucha repercusión a nivel mundial pero no dejaría de ser un partido nada más. Quedaría mucho todavía por hacer, creo que para luchar por LaLiga hacen falta 85-90 puntos y nosotros tenemos 56, son muchos puntos. Creo que el Madrid lo puede hacer, el Barça lo puede hacer, pero nosotros tendríamos que ser derribar muchísimas barreras. No creo que sea justo que nosotros tengamos esa exigencia", concluyó.

Pese a ello, quiere y pide "normalidad". "Para mí es un partido que nosotros tenemos que disfrutar y también tener una mentalidad para sufrir en el aspecto defensivo. Pero es una presión muy bonita. La mentalidad es top, el equipo está bien, estoy convencido de que haremos un partidazo", auguró.

"En la jornada 24 ir al Bernabéu a luchar por el liderato es un sueño para nosotros. Este equipo solo ha perdido un partido en Liga, que fue contra el Real Madrid en la ida, y estos jugadores están haciendo una temporada brutal, increíble. Pero si te fijas en el día a día es todavía más maravilloso. Entonces no tengo dudas de que vamos a hacer un gran partido", añadió.

Eso sí, para ganar tendrán que saber sufrir. "Tendremos que sufrir muchísimo porque aunque hagamos una gran presión, ellos en los duelos son capaces de salir. Vamos a intentar que no corran en exceso, vamos a intentar robarles la pelota, pero sabemos que tenemos que sufrir y tener esa mentalidad de saber sufrir. Las claves para ganar en Madrid es que ellos estén por debajo de su nivel y que nosotros hagamos un partido perfecto", argumentó.

Míchel, preguntado por qué le dice la gente en la calle, aseguró que le comentan que el Girona es un equipo que "da alegría" a LaLiga. "Para mí es un gran homenaje, y que podemos luchar la Liga. Pero los que estamos dentro pensamos otra cosa. Estoy feliz porque nuestra temporada es espectacular y todo el mundo piensa que podemos ganar a cualquier rival. Pero he analizado mucho al Real Madrid y sé la dificultad de ganarles, es el gran favorito", aseguró.

Además, van "superando techos"; uno tras otro. "Hemos superado el techo de superar la mayor puntuación de la historia del Girona, ahora está el techo de llegar a Europa y si cuando lleguemos a ese techo tenemos que derribar otro, lo haremos. Tenemos que ir paso a paso pero pero siempre con la humildad y el tener los pies en el suelo, sabiendo que somos un club que va poco a poco haciendo grandes cosas", celebró.

Será un partido que se pierda en el banquillo, por su expulsión en la anterior jornada. "En todo partido quiero estar en el campo, pero acepto la sanción porque protesté. Es verdad que pienso que la tarjeta roja es demasiada sanción para mí, pero ya está, acepto la sanción. Pienso que la sanción es desproporcionada para mí, pero ya está", apuntó.

"A nivel individual no me gustada nada estar en la grada. No tengo la sensación del jugador en el campo, miro y no me gusta nada lo que hace un jugador y cuando estás abajo hueles el sufrimiento del jugador. Cuando estás arriba eso no es nota y es peor para mí. Gritaré más, ¿no? Gritaré más, gritaré mucho. Pero es algo muy malo, no me gusta nada", reconoció.

Tampoco estará por sanción en el Santiago Bernabéu el central Daley Blind. "Hemos jugado sin Dovbyk, sin Aleix, sin David... Ahora sin Blind. Hemos jugado en esta temporada sin jugadores importantes y el equipo siempre ha dado la mejor versión. Estoy tranquilo en este sentido, aunque es una baja importante", manifestó.

En cuanto al Real Madrid y sus bajas en defensa, les restó importancia. "El otro día vi el partidazo de Lucas Vázquez con Carvajal de central. Es verdad que tienen bajas en la posición de centrales, lo han tenido casi desde el principio de temporada, con la baja de Militão sobre todo y luego Alaba, pero han solucionado todos los problemas. Tienen un plantillón y un entrenador con muchísima experiencia y que conoce a la perfección su equipo. Me espero un Madrid complicadísimo", sentenció.

Por otro lado, en cuanto a los árbitros, negó tener miedo por sufrir un mal arbitraje. "No, creo que el árbitro tiene presión, la misma que nosotros, y todo el mundo está preparado para hacer un arbitraje normal y nosotros estamos preparados para jugar. Tiene mucha experiencia, cualquier árbitro, y el que ha salido ahora, que es Munuera, creo que es un árbitro internacional. No, no tengo miedo", dejó claro.