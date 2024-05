Míchel: "Si vamos a la 'Champions' ganando al Barça será histórico"

"El legado que podemos dejar es que esta sea la Liga del Madrid de un partido perdido y del Girona"

BARCELONA, 3 May. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Girona FC, Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', aseguró que afrontan el partido del sábado en Montilivi contra el FC Barcelona como una opción de dejar huella y de lograr un "día histórico", ya que en caso de victoria recuperarían la segunda plaza y se asegurarían un billete para la siguiente Liga de Campeones, que es el primer gran objetivo que se marcan los 'gironins', por encima del hecho de poder ser el mejor equipo catalán del momento.

"Para nosotros es muy importante la manera de hacer las cosas, no jugamos sólo por el resultado sino por nuestra gente, y para nuestra gente es un partido histórico. Si vamos a la 'Champions' ganando al Barça será histórico, se recordará siempre. Nuestra afición estará muy orgullosa de estos jugadores y será una fecha histórica para nosotros", aseguró en rueda de prensa.

Míchel recalcó que quieren ganar al Barça para ser matemáticamente equipo de 'Champions' por méritos propios. "Queremos ser equipo de 'Champions' por nosotros mismos, no ganar por ser el primer equipo catalán. Efectivamente nuestra afición estará muy feliz por ganar al Barça porque habrá muchos jóvenes que tendrán padres o abuelos del Barça y ganarles supone que vayan a casa y les digan; 'papá, eres del segundo equipo de Catalunya'", bromeó. "No, en serio, ganar es hacer más afición y es muy importante que se sigan enganchando para el crecimiento del club", añadió.

Eso sí, si el viernes el Athletic Club pierde contra el Getafe en el primer partido de la jornada, el Girona sería equipo 'Champions' antes de empezar un derbi catalán que el técnico madrileño ve como un reto "muy difícil". "Pero también es verdad que jugamos en casa, con nuestra afición, que el equipo está bien y nuestra dinámica es buena y queremos hacer un partidazo por nuestra afición", manifestó.

"El Barça es demasiado favorito para este partido, tendremos que hacer un partidazo y minimizar su potencial, que es muy grande. Es el equipo con más posesión de LaLiga y que en el último tercio de campo da más pases, junto al Real Madrid. Es un equipo que también juega bien en la transición. Dominan todo", destacó del equipo de Xavi.

"Ya no somos un equipo que juega bien y ya está. Creo que todos han visto que hacemos las cosas muy bien. Seguro que Xavi y el Barça le dan mucha importancia al equipo porque estamos a 2 puntos de ellos y necesitan la segunda posición. Estarán alerta, también, pero ya lo estaban también en la primera vuelta", señaló sobre qué Barça esperan.

Más allá de lograr la plaza de 'Champions' y la segunda posición, comentó que otro objetivo que tienen en mente es lograr un "reconocimiento mundial" al proyecto del club y, también, el de lograr el "bonito" objetivo de ser el equipo más goleador de LaLiga. "Luego está Dovbyk luchando por ser el máximo goleador, que es un reconocimiento también para nosotros como equipo", comentó.

Otra motivación es poner fin a que el Girona nunca haya ganado ni marcado al Barça en casa. "La motivación para este partido es 'top' para todos pero les he dicho a los jugadores que no hemos ganado al Barça en casa y que nuestra afición no ha visto ningún gol contra el Barça. Son pequeños objetivos que tenemos para mañana, pero lo más importante es hacer un buen partido y con la personalidad que hemos tenido toda la temporada. Lo veremos seguro", expresó.

Míchel, pese a estar bromista en varios momentos, se puso serio al asegurar que sí, que son rival de Barça y Madrid en esta Liga. "Si ganamos tendrá la misma dimensión, porque tener más será que a todos los jugadores les salgan ofertas, que a mí también (bromeó, riendo distendido)... En el club han visto que jugamos bien y hacemos las cosas bien. Este año hemos dado la cara y todos saben que mañana será un partido difícil para el Barça", opinó.

Y, en este sentido, tiene claro qué legado quiere dejar. "Ir a la Supercopa será un objetivo después del más importante, que es ir a la 'Champions'. Tenemos el objetivo de ser un equipo protagonista en esta Liga en la que el Madrid ha perdido un solo partido. El legado que podemos dejar es que esta sea la Liga del Madrid de un partido perdido y la del Girona. Es muy importante para nosotros. Queremos lograrlo y que todos nos recuerden por hacer un juego muy bueno en esta Liga", se sinceró.

En cuanto a las bajas, confirmó las de Borja García y Pablo Torre --por la cláusula de su cesión por parte del Barça-- y la del lesionado de última hora Jhon Solís, con una lesión muscular que le dejará unas seis semanas de baja. "Se perderá lo que queda de temporada. Es una baja importante", reconoció Míchel en la previa, que confirmó que, por precaución y malas sensaciones, también será baja el capitán Cristhian Stuani.