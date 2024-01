El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', insistió en que todavía no pueden exigirse seguir el ritmo del Real Madrid en lo alto de la tabla a pesar del triunfo (4-3) sobre el Atlético este miércoles en la última jornada de la primera vuelta, donde firmaron un primer tiempo "increíble" y supieron sufrir.

"No es el objetivo. El objetivo es intentar llegar a Europa, que sería hacer historia. Ha ido un partido muy bonito, muy difícil. Mis jugadores tienen una mentalidad increíble. Nuestro sueño es ir a Europa, pero no podemos pelear con un Real Madrid de tú a tú. Sacamos 10 puntos al Atleti pero mantener el nivel de puntos que van a hacer los grandes es muy complicado", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los catalanes elogió a su equipo por un partido que llegaron a dominar en el primer tiempo y que supieron rematar hasta el 4-3 de Iván Martín en el descuento. "Hemos hecho una primera parte increíble, de un nivel altísimo. Hemos hecho muchas ocasiones de gol, la sensación de dominar mucho, pero el 3-1 nos ha hecho pasarnos el balón sin ir hacia adelante", afirmó.

"Los primeros 15 minutos de la segunda parte han sido del Atlético pero hemos sabido sufrir y esperar nuestro momento. Tenía la sensación de que podíamos ganar, habla muy bien de la mentalidad de estos jugadores. Es una noche histórica", añadió.

Además, Míchel elogió a un Pablo Torre que necesita ganar físico pero que puede convertirse en decisivo en el centro del campo, "el gran desconocido dentro del juego del equipo", al tiempo que valoró una primera vuelta de 48 puntos. "Nosotros no podemos seguir el ritmo del Real Madrid, no queremos ponernos esa etiqueta. Dejamos a 10 al Atlético, a 20 al Betis que es el primero para Europa", dijo.

"Para hablar de cosas más importantes tenemos que ir a las últimas jornadas. Sufrir, todos los partidos. La realidad es que durante la semana disfruto mucho de este equipo. Si no ganas parece que todo lo que haces no vale, pero estoy muy feliz por lo que hacen los jugadores. Se habla de jugadores que pueden salir, pero yo veo jugadores que están disfrutando del Girona. La semana siempre es buena y el fin de semana está siendo bonito hasta ahora. No puedo pedir más", terminó.