El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, tiene claro que la afición gerundense deber "reconocerles" a sus jugadores "lo buenos que son", pese a su derrota de este miércoles ante el RCD Mallorca por 3-2 en los cuartos de final de la Copa del Rey, quedando así eliminados.

"Hay pocos equipos en el mundo que pierdan cada mucho tiempo. Gracias a Dios llevábamos nosotros cuatro meses cerca sin perder, eso quiere decir que estamos haciendo un trabajo brutal. El equipo está haciendo un trabajo maravilloso, a estos jugadores solo hay que reconocerles lo buenos que son y lo bien que hacen las cosas", dijo Míchel en la rueda de prensa posterior al encuentro en Son Moix.

"Nos dejaban muchísimo salir con centrales y nos exponían todavía mucho más. No hemos sido capaces de romper esa primera línea de presión en conducción y ha habido muchas pérdidas, entonces en transición nos han hecho mucho daño con el doble punta. Teníamos que haber trabajado mejor el tema de las transiciones y la capacidad nuestra de defender con la pelota lejos de nuestra portería", describió el técnico del Girona.

En este sentido, Míchel admitió haber "buscado" con su esquema "tener tres mediapuntas o tres jugadores por dentro, junto con Miguel Gutiérrez cuatro". Pero lamentó que "al final a la espalda de Miguel y Blind nos han generado mucho peligro". "Responsabilidad mía en esa primera parte, donde el Mallorca ha sido mejor", subrayó al respecto.

"Hoy los jugadores se han dejado la vida por intentar remontar, hasta el último momento han tenido una gran mentalidad", elogió. "Esta derrota no es como la del Madrid [en Liga], que te permite seguir; sino que te impide llegar en una competición tan bonita como la Copa del Rey a unas semifinales con las que hubiéramos hecho historia", comentó.

Pese a todo, abogó por "levantarse y pensar que desde la humildad somos un equipo que trabaja bien, que hace muchas cosas bien y que seguiremos compitiendo por estar arriba en la clasificación de Liga, que es el único camino que tenemos para llegar a Europa a partir de ahora".

"Cuando tú tienes tanta gente por delante del balón, es muy difícil defender una transición. No necesitamos otro central porque hayamos recibido tres goles, creo que ha sido un poco por mala planificación del partido. No hemos sido buenos con la pelota para que el rival no tuviera esa capacidad de transición, y eso no es culpa de que tengamos mejores o peores centrales", opinó sobre fichar o no fichar en invierno.

Además, Míchel valoró el final del encuentro. "Hemos centrado bien, y mucho, y hemos tenido algunas situaciones de bastante peligro. Pero el Mallorca ha defendido muy bien su área y son justos merecedores. Nosotros a seguir trabajando para intentar seguir sumando victorias que nos acerquen un poco a estar en Europa el año que viene", concluyó.