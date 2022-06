Mick jagger da positivo de covid-19, rolling stones posponen show en ámsterdam

AMSTERDAM, 13 jun (Reuters) - Los Rolling Stones pospusieron el concierto del lunes en Ámsterdam después de que su vocalista, Mick Jagger, diera positivo por COVID-19.

"Los Rolling Stones lamentan profundamente el aplazamiento de esta noche, pero la seguridad del público, de los músicos y del equipo de la gira tiene que ser prioritaria", dijo la banda en un comunicado.

Jagger, de 78 años, había experimentado síntomas después de llegar al Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, señaló la banda.

Representantes de Mojo Concerts, que había organizado el show en Países Bajos, informaron al público presente en el estadio de lo ocurrido una hora y media antes de la hora fijada para el inicio de la presentación.

Jagger "no puede cantar, no puede tocar", dijo un locutor. "Esta noche no hay espectáculo".

Ámsterdam iba a ser la cuarta parada de la gira europea "Stones Sixty", tras la presentación del jueves en Liverpool. (Reporte de Toby Sterling; Editado en español por Javier Leira)