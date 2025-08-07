Microestado del Pacífico busca vender pasaportes para financiar acción climática

Un remoto país insular del Pacífico busca vender sus pasaportes para financiar su acción climática, aunque se le ha dificultado atraer a nuevos ciudadanos.

El microestado de Nauru, uno de los países más pequeños del mundo con una extensión de 21 kilómetros cuadrados, comenzó hace seis meses a comerciar sus llamados "pasaportes de oro" como una forma de financiar la lucha contra el cambio climático.

Con un valor de US$105.000 cada uno, Nauru espera recaudar más de US$5 millones en el primer año del programa de "ciudadanía de resiliencia climática".

Pero tras haber lanzado el plan, Nauru ha aprobado hasta ahora solo seis solicitudes, incluyendo dos familias y cuatro individuos.

Pese al lento inicio, Nauru confía en poder vender 66 pasaportes en el primer año de vigencia, y el presidente David Adeang está optimista.

"Damos la bienvenida a nuestros nuevos ciudadanos, cuya inversión ayudará a Nauru a asegurar un futuro sustentable y próspero para las próximas generaciones", declaró Adeang el jueves a la AFP.

El país espera que el programa genere en total US$43 millones, con unas 500 postulaciones exitosas.

Pero hay temores de que el esquema se preste para abusos.

Edward Clark, a cargo del programa de pasaportes climáticos, dijo que una postulación fue retirada luego de que las autoridades reportaran "hallazgos adversos" en una revisión de antecedentes.

El pasaporte de Nauru brinda ingreso libre de visa a 89 países, incluyendo Reino Unido, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.