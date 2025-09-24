Micron multiplica por diez las ganancias en su año fiscal, hasta los 7247 millones de euros

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El fabricante de chips Micron registró unos beneficios netos de US$8539 millones (7247 millones de euros) en su año fiscal, finalizado el 28 de agosto, lo que supone multiplicar por diez (997,6%) el resultado contabilizado durante el ejercicio precedente. La cifra de negocio experimentó un avance del 48,9%, hasta los US$37.378 millones (31.841 millones de euros), según ha informado la compañía.

En cuanto a los gastos totales, el combinado de costes de producción, I+D, venta, generales y administrativos se elevó un 16%, para situarse en los US$27.608 millones (23.518 millones de euros). Ya en el cuarto trimestre, Micron ganó US$3201 millones (2727 millones de euros) frente a los US$887 millones (755,6 millones de euros) de doce meses atrás, más de tres veces (260,9%) lo obtenido anteriormente. Después, la facturación subió un 46%, hasta los US$11.315 millones (9639 millones de euros).

"Micron cerró un año fiscal récord con un rendimiento excepcional en el cuarto trimestre, lo que subraya nuestro liderazgo en tecnología, productos y ejecución operativa", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Micron, Sanjay Mehrotra.

"En el año fiscal 2025, alcanzamos máximos históricos en nuestro negocio de centros de datos y entramos en el año fiscal 2026 con un fuerte impulso y nuestra cartera más competitiva hasta la fecha. Como único fabricante de chips de memorias con sede en Estados Unidos, Micron se encuentra en una posición única para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial", ha completado.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

Micron anticipa que los ingresos estén el próximo trimestre en el entorno de los US$12.500 millones (10.648 millones de euros), con una desviación al alza o la baja de US$300 millones (255,6 millones de euros). El margen bruto será del 50,5%, con una posible variación del 1%. Además, la dirección ha anunciado un dividendo trimestral de US$0,115 (0,098 euros) por acción, sin cambios, pagadero en efectivo el 21 de octubre a aquellos tenedores que figuren como tal al cierre del parqué el 3 de octubre.