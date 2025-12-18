Micron sube en bolsa un 7% tras la buena acogida a sus previsiones de beneficio

Por Stephen Nellis y Juby Babu

18 dic (Reuters) - Micron Technology pronosticó el miércoles un beneficio ajustado para el segundo trimestre de casi el doble de lo que esperaban los analistas de Wall Street, al dispararse los precios de los chips de memoria en un contexto de escasez de suministros y auge de la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial.

Tras presentar estas previsiones, las acciones de la empresa, con sede en Boise (Idaho, EEUU), subían un 7% en las operaciones extendidas.

Micron dijo que esperaba un beneficio ajustado de US$8,42 por acción, más o menos 20 centavos, frente a las estimaciones de los analistas de US$4,78 por acción, según datos de LSEG.

Los chips de Micron son componentes fundamentales en todo tipo de dispositivos, desde servidores de centros de datos y ordenadores personales hasta teléfonos inteligentes y vehículos. Sin embargo, también es uno de los tres principales proveedores, junto con la surcoreana SK Hynix y Samsung Electronics, de lo que se conoce como chips de memoria de gran ancho de banda (HBM), esenciales para entrenar y desplegar modelos generativos de IA.

En una conferencia telefónica con inversores, el consejero delegado de Micron, Sanjay Mehrotra, dijo que prevé que los mercados de memoria sigan "estrechos" (es decir, con oferta limitada y alta demanda) más allá de 2026 y que, a medio plazo, Micron espera satisfacer solo entre la mitad y dos tercios de la demanda de varios clientes clave.

Reuters informó anteriormente de que la escasez de chips de memoria está presionando a los fabricantes de teléfonos inteligentes. En una entrevista con Reuters el miércoles, Sumit Sadana, director comercial de Micron, no quiso especificar qué clientes no recibirían los chips que buscaban.

"En este entorno, es inevitable que muchos clientes de todos los segmentos vean afectada su capacidad de adquirir la cantidad de memoria que desean", dijo Sadana. "No conozco a ningún cliente que obtenga de nosotros el 100% de lo que desea, y hay muchísimos que obtienen bastante menos de lo que creen que necesitan".

Los ejecutivos de Micron dijeron que la compañía está negociando contratos plurianuales con clientes clave y aumentará sus planes de gastos de capital para 2026 a US$20.000 millones desde una estimación anterior de US$18.000 millones.

"La demanda relacionada con la IA sigue siendo el mayor impulsor para Micron", dijo el analista de Summit Insights, Kinngai Chan. "No solo impulsa un mejor margen para la compañía, sino que también ayuda a los márgenes de productos no relacionados con la IA, ya que prioriza su oferta hacia la demanda relacionada con la IA."

(Reporte de Juby Babu en Ciudad de México y Stephen Nellis en San Francisco; edición de Shinjini Ganguli y Matthew Lewis; editado en español por Tomás Cobos)