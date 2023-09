Por Yuvraj Malik

21 sep (Reuters) - Microsoft anunci√≥ el jueves una inteligencia artificial (IA) "unificada" para su plataforma Windows 11 y cuatro nuevos dispositivos Surface, aumentando el atractivo de sus productos ataviados con la √ļltima tecnolog√≠a.

La nueva herramienta de IA, denominada Copilot, funcionar√° en todas las aplicaciones web y de productividad de la empresa: Bing, el navegador Edge y la suite de software Microsoft 365.

El software de IA actualizado se desplegar√° con los √ļltimos cambios de Windows 11 el 26 de septiembre. Estar√° disponible en Microsoft 365 Copilot el 1 de noviembre, fecha en la que la esperada herramienta de IA empresarial estar√° disponible para su compra.

Microsoft lanz√≥ 365 Copilot en versi√≥n preliminar a principios de este a√Īo y en julio anunci√≥ que las prestaciones costar√≠an a sus clientes 30 d√≥lares al mes por usuario a precio de cat√°logo, adem√°s de sus suscripciones actuales.

La empresa también ha anunciado que su buscador Bing contará con DALL-E 3 de OpenAI, una IA generadora de imágenes.

La noticia del jueves llega tras meses de anuncios sobre Copilot. Microsoft, con sede en Redmond (Washington), está apostando por la IA generativa -programas informáticos capaces de generar texto, imágenes, sonidos y otros datos- y ha incorporado esta tecnología a gran parte de sus productos y servicios.

Es probable que la agresiva apuesta de Microsoft por la IA ponga en guardia a sus homólogos de las grandes tecnológicas, Alphabet y Apple, a medida que los clientes se aficionan a los nuevos servicios impulsados por GenAI.

Microsoft anunci√≥ tambi√©n el jueves tres port√°tiles -Superficie Laptop Go 3, Surface Laptop Studio 2 y Surface Go 4 For Business- y Surface Hub 3, la nueva versi√≥n de su pizarra interactiva. (Reporte de Yuvraj Malik en Bengaluru y Jeffrey Dastin en San Francisco; Editado en espa√Īol por Aida Pel√°ez-Fern√°ndez)