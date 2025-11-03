Microsoft anuncia US$ 15.200 millones de inversiones en IA en Emiratos Árabes Unidos

Microsoft anunció el lunes una serie de inversiones por valor de 15.200 millones de dólares, esencialmente en inteligencia artificial (IA), en Emiratos Árabes Unidos hasta 2029, y afirmó haber obtenido una licencia para importar chips avanzados al país del Golfo.

El gigante tecnológico estadounidense ha invertido 7.300 millones de dólares en el país desde 2023, en el marco de una iniciativa apoyada por los gobiernos de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, indicó su presidente, Brad Smith, en una carta publicada al margen de una visita a Abu Dabi.

Esta cifra incluye la inversión de 1.500 millones de dólares en la empresa de IA G42, dirigida por el consejero de seguridad nacional y hermano del presidente emiratí Tahnoon bin Zayed.

Desde principios de 2026 hasta finales de 2029, gastaremos más de 7.900 millones de dólares adicionales para seguir desarrollando la infraestructura de IA y la nube en el país, lo que eleva la inversión total a 15.200 millones de dólares, agregó.

Emiratos Árabes Unidos, que figura entre los principales exportadores de petróleo del mundo, ha hecho de la IA uno de los pilares de su estrategia de diversificación económica, con el objetivo de convertirse en un líder mundial para 2031.

Sin embargo, está sujeto a las normas impuestas por Estados Unidos para restringir las exportaciones de ciertos chips avanzados de IA a China, incluyendo limitar cualquier operación para eludir las restricciones pasando por terceros países.

Durante la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a Abu Dabi en mayo, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos concluyeron un acuerdo estratégico en materia de IA, lo que hace esperar una flexibilización de estas reglas para el país del Golfo.

Bajo la administración de Joe Biden, Microsoft fue una de las pocas empresas que obtuvo licencias de exportación para los Emiratos, permitiendo acumular en el país el equivalente a 21.500 chips A100 de la empresa Nvidia, según su presidente.

Y, por primera vez desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, obtuvo en septiembre licencias que permiten enviar el equivalente a 60.400 chips A100 adicionales, lo que en este caso implica tecnologías aún más avanzadas, agregó Smith, quien señaló que estas autorizaciones se basaban en medidas estrictas de protección tecnológica.

