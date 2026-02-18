Microsoft dice que va rumbo a invertir US$50.000 millones en IA en el "Sur Global"

18 feb (Reuters) - Microsoft anunció el miércoles que está en camino de invertir US$ 50.000 millones antes de que termine la década para ayudar a expandir la inteligencia artificial a países del "Sur Global".

El anuncio se realizó en la cumbre sobre IA celebrada en Nueva Delhi, donde ejecutivos de alto rango de gigantes mundiales de la IA se reúnen esta semana con varios líderes mundiales.

El "Sur Global" se refiere a los países en desarrollo, emergentes o de bajos ingresos, principalmente del hemisferio sur.

Microsoft reveló el año pasado inversiones en IA por valor de US$ 17.500 millones en la India, ya que el gigante tecnológico estadounidense profundizó su apuesta por uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento del mundo. (Reporte de Abu Sultan en Bangalore; edición de Sonia Cheema; Editado en Español por Ricardo Figueroa)