Microsoft Edge añade la función de compartir pestañas con otros dispositivos

El navegador Microsoft Edge ha incorporado la nueva característica para compartir pestañas, de manera que el usuario puede enviarlas a otros dispositivos vinculados a su cuenta de Microsoft y Edge directamente desde la barra de direcciones web.

La nueva función, que ya se había añadido en abril a la versión para probadores de Edge Canary, ha comenzado a llegar ahora a un número reducido de usuarios de la versión estable de Edge para Windows y macOS, aunque de momento no ha llegado al canal estable en la app para móviles iOS y Android, según ha informado Windows Latest.

La opción de compartir pestañas se encuentra en la barra de direcciones web de Edge, representada por el icono de un ordenador y un móvil, y titulada como 'Enviar página a tus dispositivos'.

Al seleccionar esta función, Edge muestra al usuario todos los dispositivos en los que se encuentra abierta la sesión en su cuenta de Microsoft, ya sean otros ordenadores o móviles.

Esta opción no aparece para los usuarios que no tienen vinculada su cuenta de Microsoft o que no usan el navegador Edge (en su versión actual basada en Chromium) en más de un dispositivo, pero también se muestra al pulsar clic derecho sobre un enlace.

Dado que por el momento solo la versión estable de Edge para ordenadores dispone de la función, compartir pestañas únicamente es posible entre estos dispositivos, aunque los móviles pueden ejecutarla también si usan la versión para probadores del navegador.

