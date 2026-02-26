Microsoft es investigado en Japón por posible infracción a ley antimonopolio

La autoridad japonesa de competencia realizó el miércoles una inspección in situ de la subsidiaria local del gigante informático estadounidense Microsoft, por sospechas de violación de la ley antimonopolia, informó una fuente cercana al caso.

La fuente, que pidió no ser identificada, confirmó reportes de medios locales de que Microsoft Japón está bajo investigación por denuncias de que ha impedido a clientes utilizar plataformas de nube desarrolladas por sus competidores.

"Estamos cooperando con la CJLC (Comisión Japonesa de Libre Comercio) en sus solicitudes", dijo a AFP un portavoz de Microsoft.

La investigación gira en torno a Azure, el servidor de Microsoft de informática en la nube.

Se sospecha que la empresa ha hecho que sus servicios de software, incluyendo Microsoft 365, sean inaccesibles en servidores de nube distintos de Azure, informaron medios japoneses.

Autoridades japonesas han intentado impedir durante los últimos años monopolios de los gigantes tecnológicos globales.

La CJLC emitió en agosto una orden de cese y desistimiento contra Google.

Según la comisión, Google impuso condiciones vinculantes a los fabricantes de teléfonos inteligentes Android en Japón para que su tienda de aplicaciones se instalara de forma casi automática.

Asimismo, en 2024 la subsidiaria japonesa de Amazon fue inspeccionada por denuncias de abuso de su hegemonía en el sector.

Amazon Japón utilizó su codiciada "caja de compra" (buy box) para presionar a los vendedores a reducir los precios y obtener así una ventaja competitiva frente a otros sitios de comercio electrónico, según la CJLC.