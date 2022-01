Microsoft Flight Simulator añadirá helicópteros a su flota en 2022

Microsoft y la desarrolladora de videojuegos Asobo Studio han presentado la hoja de ruta para el videojuego Microsoft Flight Simulator en 2022, en la que se incluye la incorporación de helicópteros a su flota y mejors en los mapas de la Península Ibérica.

Las modificaciones irán llegando de manera gradual a lo largo del año, con actualizaciones en las que se implementará, además de helicópteros, otros aviones históricos, como el Sothern Cross -el primero en realizar con éxito un vuelo transpacífico-, según han señalado las compañías en una presentación virtual.

Esta no es la primera vez que se hace referencia a la inclusión de helicópteros en el título, ya que el estudio anticipó en julio del pasado año que llegaría a introducirlos en una futura actualización, tras recibir más de 15.000 votos por parte de la comunidad de jugadores de Microsoft Flight Simulator.

A pesar de que el concepto de simulación del juego reside exclusivamente en los aviones, desde su lanzamiento en 2020 han sido varios los jugadores que han reclamado la introducción de helicópteros en el título.

El interés por la implementación de estas naves se vio reflejado cuando el equipo de 'modders' Hype Performance Group trató de llevarlos al simulador con el modelo Airbus H135 mediante la modificación del 'software' del videojuego.

Sin embargo, los jugadores no podían obtener resultados convincentes debido a que Microsoft Flight Simulator estaba orientado a las capacidades físicas de los aviones y no de estas otras aeronaves. No obstante, el estudio tomó nota de las necesidades de los usuarios para incluir helicópteros en futuras actualizaciones de forma oficial.

A estas incorporaciones se unen otras novedades relacionadas con las localizaciones en las que se desarrolla el título, ya que se van a implementar mejoras en los mapas de zonas como Australia o la Península Ibérica.

En las próximas actualizaciones se van a incluir retoques personalizados de diferentes áreas en los mapas de estos lugares, que se generan a partir de datos cartográficos del buscador web Microsoft Bing, así como mejoras en los mapas de Reino Unido e Irlanda.

Cabe recordar que Microsoft Flight Simulator está disponible para distintas plataformas y consolas, desde PC hasta Xbox Series X/S, consolas de nueva generación a las que llegó casi un año después de que el juego saliera para ordenador.