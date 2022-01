Microsoft ha dejado de fabricar consolas xbox one: the verge

13 ene (Reuters) - Microsoft Corp ha dejado de fabricar todas las consolas Xbox One para centrarse en la producci贸n de su nueva generaci贸n de consolas, inform贸 el jueves The Verge, citando a un ejecutivo de alto rango de la divisi贸n de videojuegos.

Seg煤n The Verge, Microsoft originalmente descontinu贸 su Xbox One X y su Xbox One S digital antes del lanzamiento de la Xbox Series X en 2020.

Microsoft no respondi贸 inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

El gigante del software hab铆a lanzado dos modelos de su Xbox Series X en noviembre de 2020, siete a帽os despu茅s del debut de la versi贸n anterior, para aprovechar un auge en el gasto de los consumidores en videojuegos impulsado por la pandemia.

Sin embargo, varias industrias de todo el mundo se est谩n enfrentando a una escasez sin precedentes de microchips semiconductores, lo que ha provocado un retraso en la entrega de varios productos.

En noviembre, el diario econ贸mico Nikkei inform贸 que Nintendo Co fabricar谩 un 20% menos consolas de videojuegos Switch que lo previsto debido a la escasez de suministros. (Reporte de Tiyashi Datta en Bangalore; editado en espa帽ol por Benjam铆n Mej铆as Valencia)