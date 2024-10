Microsoft: Intentos de Rusia, Irán y China de influir en elecciones de EEUU podrían intensificarse

NUEVA YORK (AP) — Los adversarios extranjeros han mostrado una persistente intención de influir en las elecciones de Estados Unidos, y hay indicios de que su actividad se intensificará a medida que se acerque el día de las elecciones, aseguró Microsoft en un informe el miércoles.

Los agentes rusos han aumentado la creación de videos falsos para difamar al equipo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que las campañas en redes sociales vinculadas a China están difamando a los candidatos que critican a ese país, dijo el miércoles el Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft.

Mientras tanto, los operadores iraníes que supuestamente enviaron correos electrónicos destinados a intimidar a los votantes estadounidenses en 2020 han estado examinando sitios web relacionados con las elecciones y los principales medios de comunicación, lo cual intensifica las sospechas de que puedan estar preparando otro ataque este año, advirtió el gigante tecnológico.

El informe sirve como advertencia –basándose en otros informes de agencias de inteligencia estadounidenses– de que a medida que el país se aproxima a la recta final de la campaña electoral y comienza a contar las boletas, los peores intentos de injerencia podrían estar aún por llegar. Las autoridades estadounidenses siguen confiando en que la infraestructura electoral es lo bastante segura como para resistir cualquier ataque por parte de adversarios extranjeros. Aun así, en una contienda tan reñida, los esfuerzos extranjeros por influir en los votantes suscitan preocupación.

Microsoft señaló que algunas de las campañas de desinformación que rastrea no generaron muchas reacciones por parte del público estadounidense, pero otras han sido amplificadas por personas que cayeron en la trampa, exponiendo a miles de personas a propaganda extranjera durante la recta final de la campaña electoral.

Rusia, China e Irán han rechazado todos los señalamientos de que pretendan inmiscuirse en las elecciones estadounidenses.

“Las elecciones presidenciales son asuntos internos de Estados Unidos. China no tiene intención de interferir en las elecciones estadounidenses, ni lo hará”, declaró la embajada china en un comunicado.

“Como ya se ha dicho inequívoca y repetidamente, Irán no tiene ningún motivo ni intención de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Y, por lo tanto, repudia categóricamente tales acusaciones”, rezaba un comunicado de la misión iraní ante las Naciones Unidas.

La embajada rusa todavía no había respondido a una solicitud de comentarios el miércoles.

El informe revela un panorama cada vez más amplio de campañas coordinadas para promover las prioridades de los adversarios de Estados Unidos, a medida que las guerras mundiales y las preocupaciones económicas aumentan lo que está en juego en las elecciones estadounidenses a nivel global. Detalla una tendencia que también se observó en las elecciones de 2016 y 2020 de operadores extranjeros que fomentan encubiertamente la discordia entre los votantes estadounidenses, fomentando una división en el electorado que ha dejado a la nación dividida en dos bandos casi iguales a sólo 13 días de que concluya la votación.

“La historia ha demostrado que la capacidad de los operadores extranjeros de distribuir rápidamente contenido engañoso puede tener un impacto significativo en la percepción pública y en los resultados electorales”, dijo Clint Watts, director general del Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft, en un comunicado de prensa. “Los votantes, las instituciones gubernamentales, los candidatos y los partidos deben permanecer atentos a las actividades engañosas y sospechosas en línea, especialmente durante las 48 horas previas y posteriores al día de las elecciones”.

El informe se suma a hallazgos previos de Microsoft y de la inteligencia estadounidense que sugieren que el gobierno ruso está decidido a desprestigiar a Harris en línea, lo cual evidencia su preferencia por Donald Trump.

Los analistas de Microsoft han descubierto que operadores rusos se han pasado los últimos meses publicando contenido generado con inteligencia artificial, así como falsificaciones rudimentarias y videos manipulados para difundir desinformación sobre Harris.

Entre los videos falsos figuraba el de un sujeto que imitaba a un guardabosques y afirmaba que Harris había matado a un rinoceronte en peligro de extinción en Zambia, así como un video en el que se difundían acusaciones infundadas sobre su compañero de fórmula, Tim Walz, el cual los servicios de inteligencia estadounidenses también atribuyeron a operadores rusos esta semana. Morgan Finkelstein, vocera de seguridad nacional de la campaña de Harris, condenó los intentos de Rusia.

El informe asegura que otro agente ruso ha estado produciendo videos falsos relacionados con las elecciones en los que imita a organizaciones estadounidenses, desde Fox News hasta el FBI y la revista Wired.

En los últimos meses, China se ha enfocado en las elecciones de bajo perfil y, en términos generales, en sembrar la desconfianza y el descontento con la democracia. Según los analistas de Microsoft, un agente chino ampliamente conocido como Spamouflage ha estado utilizando usuarios falsos en las redes sociales para atacar a los republicanos que han denunciado públicamente a China.

Según el informe, entre los candidatos atacados figuran el representante Barry Moore, de Alabama, la senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, y el representante Michael McCaul, de Texas, todos ellos candidatos a la reelección, según. El senador Marco Rubio, de Florida, también ha sido blanco de ataques.

Los cuatro políticos enviaron declaraciones por correo electrónico condenando la agresión de China contra candidatos políticos estadounidenses y sus esfuerzos por debilitar la democracia.

En su comunicado, la embajada china afirma que funcionarios, políticos y medios de comunicación estadounidenses “han acusado a China de utilizar sitios web de noticias y cuentas de redes sociales para difundir la llamada desinformación en Estados Unidos. Tales acusaciones están llenas de especulaciones maliciosas contra China, a lo que China se opone firmemente”.

Irán, que durante toda la campaña de 2024 ha diseminado información falsa sobre Trump y ha hackeado la campaña del expresidente, no ha frenado sus actividades debido a las continuas tensiones en Oriente Medio, asegura el informe de Microsoft.

Al contrario, los analistas descubrieron que grupos vinculados a Irán han utilizado como arma las opiniones divididas sobre la guerra entre Israel y Hamás para influir en los votantes estadounidenses. Por ejemplo, un operador vinculado a Irán utilizó Telegram y X para pedir a los estadounidenses que no participaran en las elecciones porque los candidatos apoyaban a Israel.

El informe de Microsoft también señala que un grupo iraní comprometió la cuenta de un importante político republicano que había sufrido otro ataque cibernético en junio. La empresa no quiso divulgar el nombre del individuo, pero dijo que era la misma persona a la que se había referido en agosto como “un excandidato presidencial”.

El informe también advirtió que el mismo grupo iraní que supuestamente se hizo pasar por miembros de los Proud Boys ultraderechistas en correos electrónicos intimidatorios dirigidos a los votantes en 2020 ha estado explorando sitios web y medios de comunicación relacionados con las elecciones en los estados más disputados en los últimos meses. Este comportamiento dejaría “entrever preparativos para llevar a cabo intentos de injerencia más directos a medida que se acerca el día de las elecciones”, dijo Watts.

La misión iraní ante las Naciones Unidas dijo en un comunicado que los señalamientos del informe “son básicamente infundados y totalmente inadmisibles”.

A pesar de que Rusia, China e Irán intentan influir en los votantes, los servicios de inteligencia estadounidenses aseguraron el martes que no hay indicios de que estén planeando ataques significativos contra la infraestructura electoral para alterar los resultados.

Si lo intentaran, las mejoras en la seguridad electoral significan que no hay forma de que pudieran alterar los resultados, dijo Jen Easterly, directora de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés), a The Associated Press este mes.

Funcionarios de inteligencia también advirtieron el martes que Rusia e Irán podrían tratar de alentar protestas violentas en Estados Unidos después de las elecciones del próximo mes, preparando el escenario para posibles complicaciones en el período postelectoral.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más información sobre la iniciativa democrática de la AP aquí. La AP es la única responsable de todo el contenido.

