Microsoft invertirá más de US$5.400 millones en Canadá para impulsar la infraestructura de IA

9 dic (Reuters) - Microsoft anunció el martes que invertirá más de US$7.500 millones de dólares canadienses (US$5.420 millones de dólares estadounidenses) en Canadá en los próximos dos años, la última de una serie de inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial a escala mundial.

La nueva capacidad bajo esta inversión empezará a funcionar en la segunda mitad de 2026, según Microsoft, que añade que su inversión total estimada en Canadá asciende a US$19.000 millones de dólares canadienses entre 2023 y 2027.

Microsoft ha prometido fuertes inversiones en todo el mundo este año, en su carrera por conseguir más capacidad de computación en nube para satisfacer la creciente demanda de cargas de trabajo de IA.

Amazon y la matriz de Google, Alphabet, también han prometido varios compromisos multimillonarios para infraestructuras de centros de datos este año, tanto en Estados Unidos como en mercados internacionales.

Microsoft también dijo que ampliaría su oferta de nube Azure Local en Canadá. También se ha asociado con la empresa canadiense de IA Cohere para ofrecer sus modelos avanzados de IA en su plataforma Azure.

La empresa también está poniendo en marcha un "Centro de Inteligencia de Amenazas" en Canadá para centrarse en la protección de la ciberseguridad y la investigación de seguridad de IA, y trabajar con el gobierno canadiense y los legisladores para rastrear a los actores de amenazas y el crimen organizado.

Microsoft cuenta actualmente con más de 5.300 empleados en 11 ciudades de Canadá.

El mes pasado, Microsoft anunció planes para invertir US$10.000 millones de dólares en infraestructura de IA en Portugal, así como US$15.000 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos.

Las grandes tecnológicas están sometidas a una creciente presión de los inversores para que demuestren que sus cuantiosas inversiones en IA están dando sus frutos, ya que el aumento de las valoraciones de las empresas y una red de inversiones circulares alimentan la preocupación de una burbuja de IA.

El desarrollador de Windows informó en octubre de un gasto de capital récord de casi US$35.000 millones de dólares en su primer trimestre fiscal y advirtió de que el gasto seguiría aumentando este año. Ha pronosticado que seguirá teniendo limitaciones de oferta al menos hasta el final de su actual ejercicio fiscal en junio de 2026.

