Microsoft lanza 365 Premium con el asistente de IA Copilot

1 oct (Reuters) - Microsoft presentó el miércoles Microsoft 365 Premium para particulares por US$19,99 al mes, que incluye el asistente de inteligencia artificial Copilot en aplicaciones como Outlook, Excel y Word.

El lanzamiento marca un cambio para simplificar e integrar más profundamente las ofertas de IA de la compañía en los productos principales para usuarios individuales en un momento en que las empresas de tecnología se apresuran a monetizar sus inversiones en herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

La compañía dijo que el plan incluye sus límites más altos de uso de Copilot y características exclusivas como Researcher, Analyst y Actions, combinadas con un terabyte de almacenamiento en la nube y seguridad avanzada Microsoft Defender.

La compañía dejará de vender Copilot Pro y los actuales clientes de Copilot Pro y Microsoft 365 Personal o Familiar podrán pasarse a Premium.

Microsoft, que también tiene una versión gratuita de Copilot, había lanzado su Copilot Pro a US$20 al mes el año pasado. OpenAI también ofrece su ChatGPT Plus por US$20 al mes.

La compañía añadió que los suscriptores de Microsoft 365 Personal y Familiar obtendrán mayores límites de uso de Copilot para seleccionar funciones del asistente de IA sin costo adicional. (Reporte de Jaspreet Singh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)