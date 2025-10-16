Microsoft lanza nuevas actualizaciones de IA en Windows 11, potenciando Copilot

16 oct (Reuters) - Microsoft introdujo el jueves una serie de mejoras de inteligencia artificial en Windows 11 que harían más atractivo para los usuarios su asistente de IA Copilot, al facilitar la automatización de tareas y la conexión con servicios en todos los dispositivos.

Los usuarios ahora pueden usar la frase "Hey Copilot" para activar el asistente de IA y ejecutar comandos de voz en una nueva característica opcional en cualquier PC con Windows 11, dijo Microsoft.

La compañía también está ampliando Copilot Vision -que puede analizar el contenido de las pantallas de los usuarios y responder a preguntas relacionadas- a todos los mercados en los que se ofrece Copilot.

Microsoft dijo que también lanzaría una función para Windows Insiders que permitiría a los usuarios interactuar con Vision a través de texto, y no sólo con la voz.

La empresa se ha apresurado a impulsar la adopción y el uso de Copilot para competir mejor con los gigantes tecnológicos Google y Meta, que han impulsado sus propios asistentes de inteligencia artificial a través de funciones en dispositivos, aplicaciones y navegadores.

La actualización de Microsoft también incluye un modo experimental de "Acciones de Copilot" que permite a su asistente de IA realizar tareas del mundo real para los usuarios -como reservar en restaurantes o pedir comida- desde el escritorio.

La herramienta amplía una capacidad similar anunciada por primera vez para el navegador web en mayo.

Microsoft dijo que los agentes empezarán con permisos limitados, y sólo obtendrán acceso a los recursos que un usuario proporcione explícitamente.

La compañía también lanzó el jueves su "Gaming Copilot" integrado en las consolas Xbox Ally, que permite a los jugadores interactuar con el asistente de inteligencia artificial para obtener consejos, recomendaciones y ayuda en tiempo real.

"Creemos que estamos en la cúspide de la próxima evolución, en la que la IA no se limita a un chatbot, sino que se integra de forma natural en los cientos de millones de experiencias que la gente utiliza cada día", declaró Yusuf Mehdi, director de marketing de consumo de Microsoft. (Reporte de Harshita Mary Varghese y Deborah Sophia en Bengaluru y Jeffrey Dastin en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa)