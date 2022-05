Microsoft lanza Security Experts, un servicio para proteger a las empresas de las ciberamenazas

Microsoft ha anunciado el lanzamiento de Security Experts, un servicio destinado a las empresas con el que la compañía busca ayudarles a reforzar sus sistemas de seguridad y protegerse de los ciberataques.

Security Experts es una nueva categoría de servicio que combina la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) con servicios gestionados por equipos humanos especializados para ayudar a las organizaciones a reforzar su seguridad, así como impulsar su eficacia y productividad.

Según ha expuesto la compañía en un comunicado, durante el último año las amenazas han crecido "a un ritmo alarmante" y que se calcula que en 2025 el cibercrimen supondrá un coste de 10.500 millones de dólares anuales. Esta cifra es muy superior a los 3.000 millones de dólares en pérdidas de la última década o los 6.000 millones de dólares en 2021.

Microsoft considera que, a medida que aumenta el número de ataques, también debe crecer el refuerzo de la protección de las organizaciones. Por eso, ha detallado que otro de sus servicios de seguridad, Microsoft Security, bloqueó más de 9.600 millones de amenazas de 'malware', así como 35.700 millones de 'phishing' y otros correos electrónicos maliciosos.

Actualmente, Microsoft Security rastrea activamente más de 35 familias de 'ransomware' y 250 actores maliciosos en el ámbito de las amenazas de Estado-nación, sustracción de datos y actividades delictivas.

Asimismo, bloquea 900 intentos de robo de contraseñas o credenciales por fuerza bruta cada segundo que permanece activo. Debido a eso, la compañía considera que la tecnología no es suficiente para que las organizaciones se protejan de forma eficaz contra el cibercrimen.

Ese es el objetivo de Microsoft con Security Experts, el de ofrecer una nueva categoría de servicios que permita a las empresas protegerse de un modo eficiente, tanto con la tecnología como con la ayuda de un equipo humano cualificado.

Esta nueva propuesta pone a disposición de las organizaciones distintas soluciones en todas las categorías de producto de seguridad, cumplimiento, identidad, administración y privacidad de Microsoft.

Esta solución se centra en tres nuevos servicios gestionados por la compañía, que son Microsoft Defender Experts for Hunting, Microsoft Defender Experts for XDR y Microsoft Security Services for Enterprise.

El primero de ellos, Microsoft Defender Experts for Hunting, es un servicio para clientes que cuentan con un centro de operaciones de seguridad robusto y que buscan en Microsoft una solución para buscar de forma proactiva las amenazas en los datos de Microsoft Defender, Office 365, las aplicaciones en la nube y la identidad.

En este caso, los expertos de la compañía se encargan de investigar cualquier sospecha de ataque y compartir información contextual, así como instrucciones de mitigación, para poner en marcha una respuesta rápida.

Los clientes también obtendrán recomendaciones específicas para aplicarlas en sus empresas por parte de Microsoft con el fin de mejorar sus defensas. Esta opción estará disponible a partir de este verano, aunque ya es posible acceder a su versión 'preview' bajo demanda.

Por otra parte, Microsoft Defender Experts for XDR es una solución para clientes que necesitan ampliar la capacidad de su centro de operaciones de seguridad. Se trata de un servicio gestionado de detección y respuesta rápida (de ahí las XDR, por sus siglas en inglés), extendido y aplicado a Microsoft 365 Defender.

Así, investiga alertas y utiliza la automatización y la experiencia humana para responder a incidentes, junto con el equipo de TI de las empresas. Según ha apuntado la compañía, esta opción tardará más en llegar, ya que estará disponible en versión 'preview' a finales de 2022.

La que sí que está ya disponible es la última solución de seguridad, Microsoft Security Services for Enterprise. Es una herramienta para las grandes empresas que buscan servicios gestionados más completos y un contacto habitual con los profesionales de Microsoft.

Este servicio integral está dirigido por expertos y combina la búsqueda de amenazas y XDR administrado, aprovechando la información de seguridad y administración de eventos (SIEM) disponible y la gestión CDR de Microsoft para proteger los entornos en la nube y plataformas.

Con esta opción, los técnicos de seguridad de Microsoft se encargan de la integración, la interacción diaria, la modernización en los procesos y la respuesta a incidentes.

Microsoft Security Services for Enterprise se comercializa como solución personalizada y ya se encuentra disponible para todos los clientes.

El objetivo de Microsoft con la implementación de este catálogo de soluciones es el de empoderar a sus clientes a través de herramientas relevantes en la industria, así como una atención al cliente continua por parte de sus expertos.