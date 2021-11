Microsoft OneDrive dejará de sincronizarse con Windows 7, 8 y 8.1 a partir de enero de 2022

Microsoft ha anunciado que su servicio de alojamiento de archivos OneDrive dejará de ofrecer soporte de recursos y actualizaciones en los dispositivos con sistema operativo Windows 7, 8 y 8.1 a partir del 1 de 2022, de modo que solo se podrá acceder a estos documentos e imágenes de manera manual desde la web.

Según ha aclarado en un comunicado, esto no significa que los usuarios que mantengan versiones del sistema operativo de Microsoft menos actualizadas no puedan acceder a este servicio, sino que deberán hacerlo desde la web, a través del navegador, y no desde la aplicación de la nube. De ese modo, para compartir y editar archivos tendrán que acceder a ellos por esa vía.

Para evitar que esta actualización suponga interrupciones en el servicio a partir del inicio del próximo año, la compañía ha animado a los usuarios que aún mantengan estas versiones de su sistema operativo que descarguen las más actualizadas, Windows 10 o Windows 11. Asimismo, ha anunciado que tanto Windows 7 como Windows 8.1 seguirán funcionando hasta el 10 de enero de 2023.

Este cambio se debe a que Microsoft pretende "centrar los recursos en las nuevas tecnologías y sistemas operativos y proporcionar a los usuarios la experiencia más actualizada y segura", según ha declarado la gerente de Marketing de productos Ankita Kirti.

De acuerdo con este comunicado, OneDrive no solo dejará de sincronizarse con los equipos de particulares desde el 1 de enero de 2022, sino que también se extenderá a OneDrive para empresas.