Microsoft planea invertir US$30.000 millones para Reino Unido

16 sep (Reuters) - Microsoft planea invertir más de US$30.000 millones en sus operaciones en el Reino Unido y en infraestructura de inteligencia artificial en los próximos cuatro años, informó el martes el fabricante de software.

La medida se da a conocer antes de la segunda visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Reino Unido.

En el plan, Microsoft ampliará sus gastos de capital en el Reino Unido en US$15.500 millones y traerá 23.000 chips de inteligencia artificial avanzada al Reino Unido, dijo a la prensa el presidente de la compañía, Brad Smith.

El clima empresarial británico ha mejorado en los últimos años, afirmó Smith, después de que el regulador antimonopolio del país retirara su oposición a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft en 2023. (Reporte de Jeffrey Dastin en San Francisco; Editado en Español por Manuel Farías)