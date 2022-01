Microsoft recomienda conectar el PC a Internet al menos 2 horas seguidas para tener Windows actualizado

Microsoft ha destacado el hábito de mantener los ordenadores conectados a Internet durante al menos dos horas de manera continua como uno de los factores más importantes que determinan que su sistema operativo Windows esté actualizado correctamente.

Así lo ha asegurado la compañía estadounidense en un comunicado de su soporte, en el que ha analizado las posibles causas para que los ordenadores con Windows no actualizan a las versiones más recientes del sistema operativo.

"Una de las cosas más impactantes que exploramos fue cuánto tiempo necesita un dispositivo para estar encendido y conectado a Windows Update para poder instalar correctamente actualizaciones de características y calidad", ha explicado Microsoft.

Windows Update, la aplicación nativa del sistema que se encarga de las actualizaciones, requiere que el PC pase conectado a Internet periodos de al menos dos horas de forma continua y un total de seis horas después para que una actualización se instale con éxito.

"Esto permite una descarga exitosa e instalaciones en segundo plano que pueden reiniciarse o reanudarse una vez que un dispositivo está activo y conectado", ha argumentado la empresa.

La conectividad de actualizaciones, como denomina Microsoft a este concepto, resulta determinante para las actualizaciones de Windows 10. Aproximadamente, el 50 por ciento de los equipos con sistemas obsoletos no llegan al mínimo de tiempo conectados a Internet.

Además, alrededor del 25 por ciento de los usuarios de Windows 10 con el sistema actualizado pero que hace más de 60 días que no instalan los parches de seguridad tampoco llegan al mínimo de conectividad.

Microsoft ha publicado una serie de consejos para que las empresas eviten este problema, que pasan por acciones como evitar configurar modos de hibernación que se activen demasiado rápido y animar a los usuarios a dejar sus dispositivos conectados y enchufados no solo de noche.

La empresas también ha recomendado que las empresas no dependan de equipos que no pasan suficiente tiempo conectados y no caer en el error de pensar que los dispositivos con menos conectividad resultan más seguros.