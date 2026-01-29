Microsoft registra un gasto histórico en IA, y las acciones caen por dudas sobre la nube

Por Deborah Mary Sophia, Aditya Soni y Stephen Nellis

Microsoft anunció el miércoles que había gastado una cantidad récord ⁠en inteligencia artificial durante ⁠el último trimestre y registró un crecimiento más lento en la computación en la nube, lo que preocupó a los inversores que esperaban una gran rentabilidad ⁠de las ‌inversiones ​y de su megacontrato con OpenAI.

Las acciones de Microsoft

caían un 6,5% en las operaciones ​posteriores al cierre del mercado después de que la empresa publicara sus resultados financieros ‌del segundo trimestre fiscal.

La asociación estratégica del gigante ‌tecnológico con OpenAI, que tiene previsto invertir ​al menos 281.000 millones de dólares con Microsoft, fue considerada en su momento por los inversores como su mayor ventaja competitiva en la carrera por la inteligencia artificial. Sin embargo, esto se ha convertido en un posible inconveniente para la empresa con sede en RedmondWashington, ya que Gemini, de Google, está logrando atraer a grandes clientes como Apple.

En una conferencia telefónica con analistas, los ejecutivos de Microsoft intentaron ⁠persuadir a Wall Street para que tuviera en cuenta su éxito en IA teniendo en cuenta no solo ​sus ventas de servicios de computación en la nube, sino también el aumento de su negocio de venta de asistentes de IA propios. La empresa reveló por primera vez las métricas básicas sobre el uso empresarial de su asistente Copilot.

Sin embargo, a pesar de la insistencia del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en que la IA se encuentra todavía en una "fase ⁠inicial", la empresa ha gastado más de millones de dólares en esta tecnología desde el ​inicio de su año fiscal 2024, y la paciencia de los inversores se está agotando.

"Una cuestión importante y obvia es que los ingresos han aumentado un 17% y el coste de los ingresos un ‍19%. Si se trata de una nueva tendencia a largo plazo, es uno de mis motivos de preocupación", dijo Eric Clark, gestor de cartera del ETF LOGO, que posee acciones de Microsoft.

El gigante tecnológico afirmó que los ingresos de su división de nube Azure crecieron un 39% en el periodo comprendido entre ​octubre y diciembre, su segundo trimestre fiscal. Según Visible Alpha, esta cifra superó por poco una estimación del mercado del 38,8%.

(Información de Deborah Sophia y Aditya Soni en Bangalore y Stephen Nellis en San Francisco; edición de ‍Alan Barona, David Gregorio y Jamie Freed; editado en español por Tomás Cobos)