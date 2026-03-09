Microsoft suma a Anthropic a Copilot Cowork en su apuesta por agentes de IA

Por Aditya Soni

9 mar (Reuters) - Microsoft está incorporando la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic a su servicio Copilot para aprovechar la creciente demanda de agentes autónomos, semanas después de que las nuevas herramientas de la empresa emergente provocaron una venta masiva de acciones de software.

La empresa presentó el lunes Copilot Cowork, una herramienta basada en la viral oferta Claude Cowork de Anthropic, que ha cautivado a Silicon Valley por su capacidad para manejar tareas complejas, como crear aplicaciones, elaborar hojas de cálculo y organizar grandes volúmenes de datos con una supervisión humana limitada.

Microsoft apuesta por que sus vínculos de larga data con los clientes empresariales y su enfoque en la seguridad y el control de datos le ayudarán a ganar cuota de mercado entre las empresas interesadas en los agentes de IA, pero recelosas de implementarlos sin garantías.

"Solo trabajamos en un entorno en la nube y solo trabajamos en nombre del usuario. Así que sabes exactamente a qué información tiene acceso (Copilot Cowork)", dijo a Reuters Jared Spataro, responsable de las iniciativas de IA en el trabajo de Microsoft.

Cloud Cowork solo funciona localmente en el dispositivo y la mayoría de las empresas se sienten "muy incómodas" con eso, afirmó. "Nosotros somos todo lo contrario".

El lanzamiento se produce semanas después de que Anthropic presentó nuevas herramientas para Claude que intensificaron la preocupación de los inversores sobre la amenaza que los agentes de IA podrían suponer para las empresas de software tradicionales, lo que provocó una venta masiva en el sector. Las propias acciones de Microsoft cayeron casi un 9% en febrero.

La herramienta Copilot Cowork se encuentra actualmente en fase de pruebas y estará disponible para los usuarios con acceso anticipado a finales de este mes, según Microsoft.

La empresa no ha revelado el precio, pero ha dicho que parte del uso se incluirá en su oferta M365 Copilot para empresas, que cuesta US$30 al mes por usuario, y que se podrá adquirir uso adicional.

Microsoft también ha anunciado que pondrá a disposición de los usuarios de M365 Copilot los últimos modelos Claude Sonnet de Anthropic. Hasta ahora, el servicio solo utilizaba los modelos GPT de OpenAI.

Esta medida refuerza los lazos de Microsoft con Anthropic en un momento en el que los inversores han cuestionado su dependencia de OpenAI, que representa casi el 45% de la cartera de contratos de negocio en la nube de Microsoft. (Reporte de Aditya Soni en Bangalore; edición de Tasim Zahid; Editado en Español por Ricardo Figueroa)