Microsoft y G42 anuncian una ampliación de capacidad de 200 MW en centros de datos en EAU

DUBAI, 5 nov (Reuters) - Microsoft y G42, de Abu Dabi, anunciaron el miércoles una ampliación de 200 megavatios de la capacidad de sus centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos, como parte de un compromiso de inversión de más de 15.000 millones de dólares del gigante tecnológico estadounidense en el país del Golfo.

La ampliación se llevará a cabo a través de Khazna Data Centers, una unidad de G42, y se espera que entre en funcionamiento antes de finales del próximo año, según informaron ambas empresas en un comunicado conjunto, sin dar más detalles.

Microsoft dijo esta semana que su inversión en EAU alcanzará los 7.300 millones de dólares entre 2023 y finales de este año, con otros 7.900 millones previstos para 2026-2029.

También anunció que el Gobierno del presidente Donald Trump había aprobado la exportación de chips avanzados Nvidia para sus centros de datos en el país del Golfo, que ha estado gastando miles de millones de dólares para convertirse en un centro mundial de IA.

Microsoft invirtió 1.500 millones de dólares el año pasado para hacerse con una participación minoritaria en G42, que también está respaldada por la firma de capital riesgo Silver Lake, el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala y la oficina familiar del inversor multimillonario Ray Dalio.

La expansión proporcionará más IA e infraestructura en la nube a los EAU, "reforzando los servicios en la nube seguros, escalables y soberanos de Microsoft Azure", dijeron las dos empresas el miércoles. (Reporte de Federico Maccioni; Editado en Español por Ricardo Figueroa)