Middlesbrough inglés anuncia la llegada del internacional ecuatoriano Jeremy Sarmiento

27 ene (Reuters) - El Middlesbrough inglés anunció el martes la llegada del internacional ecuatoriano Jeremy Sarmiento, a préstamo procedente del Brighton & Hove Albion.

"El delantero llega al Riverside Stadium tras la formalización del acuerdo, que podría convertirse en definitivo al final del periodo de cesión, sujeto a los términos del contrato", dijo el club en un comunicado, en el que no dio detalles del traspaso.

El ecuatoriano, de 23 años, ha desarrollado toda su carrera en Inglaterra, pero también tuvo un corto paso por el Cremonese de Italia la temporada pasada.

"Estoy muy contento de estar finalmente aquí. La ambición de todos en el club es lo que me atrajo al Boro (...) Tengo muchas ganas de empezar y estoy deseando demostrar a la gente lo que puedo hacer", dijo el jugador, citado por el club en su página web.

El atacante jugó tres partidos para la selección de Ecuador en la eliminatoria sudamericana al Mundial de este año.

(Escrito por Javier Leira, editado por Daniela Desantis)