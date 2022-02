Midea Unveils Latest Smart Cleaning Technology and Futuristic Robot Vacuum Cleaner to the World

SUZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--feb. 22, 2022--

Midea Group (000333.SZ), a leading global high-technology company, today announced details of its next-gen robot vacuum cleaner, Midea’s S8+ auto-dust-collection robot, made by Midea Robozone Technology, a subsidiary of Midea Group. The S8+ joins Midea’s intelligent cleaning product line that provides optimum performance covering all household cleaning solutions.

‚ÄúAs an innovator in smart cleaning technology, I‚Äôm proud to say that Midea is reaffirming its leadership in the smart home industry by revolutionizing high-performance robot vacuum cleaners to provide more convenience to our global customers. The S8+ is Midea‚Äôs premium model, representing a significant shift in modern home life where consumers seek intelligent cleaning assistants to meet the needs of today's fast-paced life,‚ÄĚ said Alice Shaw, Vice President, Sales and Marketing Management at Robozone. As the world's largest producer of major appliances, Midea continues to developing smart cleaning solutions and products with world-class cleaning technology and driving deeper success for our home cleaning and caring business overall.

According to a ResearchandMarkets’ report, the global household vacuum cleaner market was valued at US$43,104.6 million in 2021 and is projected to reach US$ 58,439.6 million by 2028. In May of this year, Robozone launched its M7 Pro robotic vacuum cleaner internationally, including in Russia, Germany, France and Poland. The company is now adding to that momentum and plans to release a second new product, S8+ auto-dust-collection robot. One of the biggest improvements of the Midea S8+ is its automatic dust collection station, which only needs to be changed once every 30 days, ensuring the space where the unit is deployed remains free from unpleasant odors, automatically collecting dust when charged.

El equipo de Robozone se mantiene fiel a la filosof√≠a central de Midea de "innovaci√≥n pr√°ctica" para informar de cada caracter√≠stica y decisi√≥n relacionada con el producto. Robozone ha aprovechado la tecnolog√≠a de vanguardia y ha dado forma a su principal competitividad en el sector de los electrodom√©sticos inteligentes de √ļltima generaci√≥n, centr√°ndose en la tecnolog√≠a de limpieza dom√©stica inteligente y en el ecosistema.

En el futuro, Robozone se dedicar√° a desarrollar diversas soluciones de limpieza para m√°s de 100 mercados mundiales y, al ofrecer una cartera de productos diversificada, aspira a convertirse en el especialista en soluciones de limpieza para el hogar.

Acerca de Midea Robozone Technology

Robozone es una empresa de alta tecnología centrada en la inteligencia artificial, los productos de robótica inteligente y las soluciones inteligentes. Robozone cuenta con una cartera multimarca (entre las que se incluyen Midea, Toshiba, etc.) que cubre más de 100 mercados mundiales. Midea Robozone Technology es una filial de Midea Group.

Acerca de Midea Group

Midea Group (000333.SZ) es una empresa de la lista Fortune 500 con un s√≥lido crecimiento empresarial en m√ļltiples sectores. Creemos en la humanizaci√≥n de la tecnolog√≠a, lo que significa que proporcionamos soluciones personalizadas basadas en nuestro profundo conocimiento de la naturaleza humana, gracias a las fuerzas conjuntas de 52 a√Īos de excelencia en la fabricaci√≥n y la tecnolog√≠a de rob√≥tica y automatizaci√≥n l√≠der en el mundo. Vamos m√°s all√° para abrazar el futuro, explorando e inventando constantemente para satisfacer la demanda siempre cambiante de nuestros clientes y consumidores.

