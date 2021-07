Midler y Díaz serán premiados por Centro Kennedy

WASHINGTON (AP) — Los Premios del Centro Kennedy regresarán con una gran gala en diciembre y un grupo de agasajados que incluye al cantante de ópera puertorriqueño Justino Díaz, la leyenda de la música folk Joni Mitchell y la actriz y cantante Bette Midler. Los organizadores esperan que sea una gala con aforo máximo después de que la ceremonia del año pasado se aplazara por meses y se realizara bajo las restricciones del COVID-19.

La 44a entrega de premios a la trayectoria en las artes tiene mucha presencia musical, también incluye a la leyenda de la música folk Joni Mitchell y al fundador de Motown Records Berry Gordy. Lorne Michaels, la mente detrás de “Saturday Night Live”, será igualmente reconocido el 5 de diciembre.

El programa incluye homenajes personalizados y actuaciones sorpresa para los premiados.

Deborah Rutter, presidenta del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, dijo que el plan actual es llenar el teatro de ópera del centro a su máxima capacidad, pero requerir a todos los asistentes que usen cubrebocas. Los planes se mantienen flexibles y Rutter dijo que estaban listos para adaptarse a las circunstancias cambiantes dependiendo de la situación del COVID-19 en el país.

“No sabemos cómo será completamente”, dijo Rutter en una entrevista. “Pero ¿no crees que todos nos merecemos una fiesta?”.

La 43a entrega de los Premios del Centro Kennedy se aplazó de diciembre de 2020 a mayo de este año pues el centro canceló casi toda su programación a puerta cerrada. La ceremonia fue mucho más reducida con una serie de pequeñas reuniones con distanciamiento social y actuaciones pregrabadas que reemplazaron a la gala regular.

“Ahora sabemos cómo hacerlo. Haremos cualquier ajuste que sea necesario”, dijo Rutter. “Usaremos cubrebocas hasta que no sea necesario”.

Midler, de 75 años, ha ganado cuatro Premios Grammy, tres Emmy, y dos Premios Tony, además de ser nominada a dos Oscar. Sus álbumes han vendido más de 30 millones de copias. En un comunicado, Midler dijo que estaba “sorprendida y agradecida más allá de lo que pueda expresar. Por muchos años he visto esta transmisión (de la ceremonia) celebrando el mejor talento en las artes escénicas que Estados Unidos ofrece, y realmente nunca me imaginé que me encontraría entre esas excelencias”.

Mitchell, de 77 años, emergió del circuito de cafeterías en Canadá para convertirse en una de las cantautoras más representativas para múltiples generaciones. En un breve comunicado, Mitchell, dijo: “Desearía que mi madre y mi padre estuvieran vivos para ver esto. Es un largo camino desde Saskatoon”.

La ceremonia del 5 de diciembre será la pieza principal para el 50 aniversario del Centro Kennedy. El centro se inauguró en 1971 y un joven Díaz, de ahora 81 años, se presentó en la gran inauguración de su teatro de ópera.

“Es algo muy especial”, dijo Díaz, bajo-barítono originario de San Juan, Puerto Rico. “Es un gran privilegio poder decir que compartí este espacio con todos estos genios”.

Gordy, de 91 años, fundó Motown Records — la fábrica de éxitos con sede en Detroit que incubó lo que sería conocido como Motown Sound y catapultó las carreras de una enorme lista de artistas, incluyendo Smokey Robinson, Diana Ross, Stevie Wonder, Lionel Ritchie, Marvin Gaye y Martha and the Vandellas.

Gordy dijo en una entrevista que siempre consideró al presidente John Kennedy como uno de los más grandes líderes en la historia estadounidense.

“Así que ser honrado en su nombre significa muchísimo para mí”, dijo.

Michaels, de 76 años, es una institución de la comedia, creó y produjo “Saturday Night Live” desde 1975 y produjo decenas de películas y programas de televisión, incluyendo “Wayne’s World” (“El mundo según Wayne”), “Kids in the Hall” (“Efectos secundarios”) y “Mean Girls” (“Chicas pesadas”). Recibió el Premio Mark Twain del Centro Kennedy a la trayectoria en comedia en 2004.

Generalmente Michaels no se presenta en escenarios y recordó la gala del Premio Mark Twain como algo que le puso “los nervios de punta” porque pasó la noche temiendo el tradicional discurso que tenía que dar al final.

Pero los Premios del Centro Kennedy no le han traído tales presiones, y Michaels dijo que planea sentarse en el palco especial para los premiados en el teatro y ver qué sorpresas han preparado los organizadores.

“No tienes que dar un discurso al final, lo cual es lo máximo”, dijo. “Simplemente estás ahí con tus amigos”.

___

Khalil está en Twitter como www.twitter.com/ashrafkhalil

AP