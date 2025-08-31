"Miedo de ir a dormir": el terror se apodera de Gaza tras nuevos bombardeos israelíes

“Tenemos miedo de la noche y de ir a dormir en nuestras carpas”, afirma Iman Rajab, una habitante de Gaza, tras intensos bombardeos israelíes que dejaron el domingo al menos 16 muertos, según la Defensa Civil local.

Esta nueva andanada de bombardeos nocturnos golpeó varias zonas de la Franja de Gaza, incluida Ciudad de Gaza, en el norte, donde el ejército israelí se prepara a lanzar una ofensiva a gran escala para acabar con el movimiento islamista Hamás.

“Rezamos a Dios para que la guerra termine, estamos cansados de desplazarnos, tenemos miedo y hambre”, añade en declaraciones a AFP Rajab, que vive en un campamento de desplazados en el barrio de Maqusi.

Al amanecer, una columna de humo se eleva sobre Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave palestino. En la morgue del hospital Al Chifa, familias enteras lloran a los muertos alineados en el suelo.

La Franja de Gaza es escenario de casi 23 meses de conflicto entre Israel y Hamás. La Defensa Civil dio el domingo un balance de 16 muertos en las últimas operaciones militares israelíes, incluyendo 10 cerca de centros de distribución de ayuda.

El ejército israelí dijo que estaba investigando, pero explicó que le resulta muy difícil recabar información sin el horario y las coordenadas precisas de los hechos denunciados.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente el balance de la Defensa Civil.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 que causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

Los milicianos secuestraron además a 251 personas. De los 47 rehenes que permanecen actualmente cautivos en Gaza, se estima que una veintena siguen vivos.

La ofensiva lanzada por Israel en respuesta ha dejado de momento al menos 63.459 muertos, mayoritariamente civiles, según el ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.

Israel planea tomar Ciudad de Gaza, que considera como uno de los últimos bastiones de Hamás. Aunque no llamó explícitamente a evacuar la urbe, el miércoles afirmó que esto es "inevitable".

Según la ONU, la inmensa mayoría de los habitantes de Gaza han sido desplazados varias veces por la guerra y sus cerca de dos millones de habitantes llevan casi dos años sitiados por Israel.

