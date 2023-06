Miembro de la oposición formará parte de panel de jueces en revés para netanyahu

Por Maayan Lubell

JERUSALÉN, 14 jun (Reuters) - El Parlamento de Israel asestó el miércoles un golpe sorpresa a la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu al elegir a un miembro de la oposición para formar parte de un comité que nombra a los jueces, un panel en el centro de una batalla política sobre el sistema judicial.

Karine Elharrar, del partido centrista Yesh Atid, obtuvo uno de los dos puestos del comité, pero Tally Gotliv, del partido Likud de Netanyahu, perdía, allanando el camino para otra votación sobre el segundo puesto dentro de 30 días, anunció el presidente de la Knesset, Amir Ohana.

La votación se consideraba un hito en las conversaciones entre Netanyahu y la oposición sobre las reformas legales y una prueba de su dominio sobre una coalición de extrema derecha que controla 64 de los 120 escaños de la Knesset.

Las conversaciones de compromiso se iniciaron poco después de que Netanyahu suspendiera en marzo la polémica iniciativa de su Gobierno de reformar el poder judicial, que había provocado protestas sin precedentes, ya que los críticos la calificaban de amenaza para la democracia de Israel.

Sin embargo, tras conocerse los resultados, los líderes de la oposición dijeron que las conversaciones quedaban canceladas mientras el panel de nueve miembros, que también incluye a dos ministros, tres jueces y dos abogados, no estuviera completo.

El líder de Yesh Atid, Yair Lapid, dijo en una declaración televisada: "El comité no se ha establecido y la amenaza a nuestra democracia no se ha eliminado (...) Sin comité no hay conversaciones".

El revuelo en torno a la revisión se calmó en cierta medida en las últimas semanas mientras avanzaban las conversaciones y se esperaba que la coalición de Netanyahu se adhiriera a la tradición de la Knesset y apoyara a un miembro de la oposición junto a un legislador de la coalición para el panel.

Los aliados occidentales, incluido Washington, han instado a Netanyahu a buscar un amplio consenso sobre las reformas de un sistema judicial que, según ellos, debe seguir siendo independiente. Las apuestas aumentan con la jubilación de dos jueces del Tribunal Supremo en los próximos meses.

La reforma asustó a los inversores y debilitó el shekel antes de que Netanyahu la suspendiera a finales de marzo. Pero los economistas y las agencias de crédito internacionales afirman que una mayor incertidumbre supone un riesgo a la baja para Israel. Fluctuando con idas y venidas, el shekel recuperó una pérdida de más del 2% a lo largo del miércoles. (Reporte adicional de Ari Rabinovitch; Escrito por Maayan Lubell; Editado en español con Aida Peláez-Fernández)

Reuters