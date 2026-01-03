Miembro de las fuerzas de seguridad muere a tiros en protesta en Irán

Un miembro de las fuerzas de seguridad murió luego de ser atacado con "arma blanca y a tiros" en el oeste de Irán, informó el sábado la agencia de noticias Mehr, en el séptimo día de protestas en la República Islámica.

Irán es escenario desde el domingo de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto costo de vida. Las manifestaciones empezaron con cierres de comercios en Teherán, la capital, pero se extendieron a otros colectivos y regiones.

En los últimos días, al menos ocho personas han muerto, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance oficial.

"Ali Azizi, miembro de la Basij, cayó mártir tras ser atacado con arma blanca y a tiros en la ciudad de Harsin, durante una concentración de alborotadores armados" el viernes, indicó Mehr, citando un comunicado de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní.

Las fuerzas de la Basij son milicias de voluntarios islamistas afiliadas a los Guardianes.

Las protestas afectan o han afectado, en mayor o menor medida, al menos a 25 ciudades de Irán, según un recuento de la AFP basado en anuncios oficiales y reportes de la prensa.

La agencia Fars informó el sábado de concentraciones la víspera en varios barrios populares de Teherán.

El sábado, día festivo, la situación parecía tranquila, con las calles casi desiertas, bajo la lluvia y nieve, constató la AFP.

En Darehshahr (oeste), unas 300 personas lanzaron cocteles Molotov, bloquearon calles y "exhibieron (fusiles) kaláshnikovs" el viernes, informó Fars.

Según la agencia Tasnim, que cita a un responsable local, un hombre murió ese mismo día en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, por la explosión "en sus manos" de una granada que pretendía utilizar.

Las autoridades y los medios iraníes no comunican con detalle todos los incidentes, lo que complica la valoración de los acontecimientos.

- Advertencia de Trump -

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el viernes a Irán que si "dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate".

Una declaración que el canciller iraní, Abás Araqchi, tachó de "imprudente y peligrosa", y avisó que las fuerzas armadas están "atentas" por si se produce cualquier intervención.

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda, lo que desencadenó el inicio de las movilizaciones que luego tomaron otras reivindicaciones.

En el último año, el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, en un contexto de hiperinflación de dos dígitos y asfixia económica por las sanciones internacionales.

Las recientes manifestaciones son de momento menos importantes que las que sacudieron Irán a finales de 2022 tras la muerte en detención de Mahsa Amini.

La joven fue acusada de violar el estricto código de vestimenta femenina y su fallecimiento desató una ola de indignación que dejó varios cientos de muertos.