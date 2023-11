LONDRES (AP) — Un miembro del consejo de la Asociación del Fútbol Inglés, quien hizo un comentario considerado indebido sobre la guerra en Gaza, renunció el jueves a su puesto.

Wasim Haq había sido suspendido por los comentarios que emitió este mes en la red social X, conocida antes como Twitter. Su mensaje hizo referencia a Adolf Hitler y al primer ministro Benjamin Netanyahu. La publicación fue borrada posteriormente y Haq se disculpó.

La Asociación ha abierto una investigación sobre el caso.

“Esta mañana he renunciado a la Asociación. He reiterado también mi disculpa a la comunidad judía”, publicó Haq en X. “Esta guerra ha dejado miles de muertos, muchos de nosotros estamos desolados y sumamente preocupados. Espero que el fútbol pueda desempeñar un papel futuro para mitigar las tensiones entre las comunidades”.

Haq se unió al consejo de la Asociación en 2019, como representante de la comunidad negra, asiática y de minorías étnicas. La semana pasada, se le retiró de un cargo similar en el Consejo de la Asociación de Tenis.

El jueves, Haq compartió su carta de renuncia, enviada a la presidenta de la Asociación del Fútbol Inglés, Debbie Hewitt.

“Me he sentido abrumado por la forma en que se comprendió esto”, escribió. “Como alguien que ha trabajado estrechamente con muchos judíos durante años y que ha creado sociedades significativas y valiosas, la parte más dolorosa de este proceso es conocer que algunos amigos cercanos y colegas no me perdonarán por este malentendido y por el daño que he causado sin que esa fuera mi intención. Asumo la plena responsabilidad y reitero mi disculpa a ellos y a todos los afectados”.

“Mi comentario fue una crítica directa a un político, no a una raza o grupo religioso. Al expresar esos sentimientos, elegí palabras totalmente erróneas, y ello ha impactado la posición de liderazgo que tengo en la Asociación”.

Haq dijo que tenía prevista una “comunicación directa y personal con miembros de la comunidad judía, a fin de compartir y entender”.

Ha ofrecido también ayuda a la Asociación para desarrollar “un proceso sistemático” que acerque a las comunidades en el futuro".