Miembro del grupo de rap irlandés Kneecap comparece ante un tribunal británico acusado de terrorismo

LONDRES, 20 ago (Reuters) - Un miembro del grupo de rap irlandés Kneecap fue recibido el miércoles por cientos de seguidores a su llegada a un tribunal de Londres, acusado de un delito de terrorismo por exhibir presuntamente una bandera en apoyo de la milicia libanesa Hezbolá, respaldada por Irán.

Liam Óg Ó hAnnaidh, que inicialmente fue acusado bajo el nombre de Liam O'Hanna y cuyo nombre artístico es Mo Chara, es acusado de haber ondeado la bandera del grupo miliciano prohibido Hezbolá durante un concierto de Kneecap en Londres en noviembre de 2024.

El joven, de 27 años, fue acusado en mayo en virtud de la Ley de Terrorismo, que tipifica como delito la exhibición de un artículo de forma que despierte sospechas razonables de que alguien es simpatizante de una organización proscrita.

Se espera que en la vista del miércoles en el Tribunal de Magistrados de Westminster se aborde el argumento de Óg Ó hAnnaidh de que la acusación se presentó demasiado tarde y debería desestimarse; en caso contrario, es probable que se declare formalmente culpable.

El grupo Kneecap, de Belfast, que rapea en irlandés e inglés y suele mostrar mensajes a favor de Palestina durante sus actuaciones, había declarado anteriormente que la bandera había sido arrojada al escenario y describió la acusación como un intento de silenciarlos.

El grupo, que rapea sobre la identidad irlandesa y apoya la causa republicana de unir Irlanda del Norte con la República de Irlanda, se ha hecho cada vez más eco de la guerra de Gaza desde que Óg Ó hAnnaidh fue acusado.

En junio, Kneecap lideró a una multitud de 30.000 personas en el Festival de Glastonbury con cánticos contra el primer ministro Keir Starmer y acusó a Israel de cometer crímenes de guerra en Gaza, algo que Israel niega. (Información de Sam Tobin; edición de Kate Holton; editado en español por Irene Martínez)