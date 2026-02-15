Miembros de la Junta de Paz han comprometido más de US$5.000 millones para Gaza, dice Trump

15 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los Estados miembros de la Junta de Paz anunciarán en una próxima reunión el jueves un compromiso de más de US$ 5.000 millones para la reconstrucción y los esfuerzos humanitarios en Gaza.

En una publicación en Truth Social el domingo, Trump escribió que los Estados miembros también han comprometido miles de efectivos para una fuerza de estabilización autorizada por la ONU y la policía local en el enclave palestino.

El presidente estadounidense dijo que el encuentro del jueves, la primera reunión oficial del grupo, tendrá lugar en el Instituto Donald J. Trump para la Paz, que el Departamento de Estado ha rebautizado recientemente en honor al presidente. Se espera que asistan delegaciones de más de 20 países, incluidos jefes de Estado.

La creación de la junta fue respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como parte del plan de la administración Trump para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en Gaza.

Israel y Hamás acordaron el plan el año pasado, con un alto el fuego que entró en vigor oficialmente en octubre, aunque ambas partes se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar el alto el fuego.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 590 palestinos han sido asesinados por los soldados israelíes en el territorio desde que comenzó el alto el fuego. Israel ha afirmado que cuatro de sus soldados han sido asesinados por milicianos palestinos en el mismo periodo.

Mientras que las potencias regionales de Oriente Medio, entre ellas Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Israel, así como naciones emergentes como Indonesia, se han sumado a la iniciativa, las potencias mundiales y los aliados tradicionales occidentales de Estados Unidos se han mostrado más cautelosos. (Reporte de Ryan Patrick Jones en Toronto; edición en Español de Manuel Farías)